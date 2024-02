Diamars den dia otro barco cu pasahero malo abordo a ancra na Aruba

The content originally appeared on: Diario

Rhapsody of the Seas a adverti Tour Operators local

ORANJESTAD (AAN): Apenas den edicion di Dialuna di DIARIO, a publica e hecho cu e crusero Queen Victoria cu a bishita e isla riba Diahuebs 25 di Januari 2024, awor cu e ta rumbo pa Merca bek na costa pacifico, tin como 140 persona abordo cu malestar y dolor inmenso di stoma.

E barco a mara na Waf di Aruba, y despues a bandona e isla sin cu ningun hende tabata sa cu nan tin hopi hende cu malesa Gastro Intestinal aki.

E ta bin di e Norovirus, cu ta un virus cu ta plama ora cu por ehemplo un persona contagia ta tene railing di trapi, ta tene man di porta, etc.

E persona cu mishi cu e mesun railing of man di porta, por cuminsa haya sintoma sea 1 of 2 dia despues. Pero sa tin caso unda hendenan ta bira malo den 12 ora despues di tabatin contacto cu e virus.

Sintomanan comun di contagio di e virus aki ta inclui sacamento, diarea, y cramp inmenso di stoma. Pero tin hende cu ta haya keintura, calafrieu, dolor di cabes, y dolor di musculo.

Barco di Diamars: Diamars mainta, esta 6 di Februari 2024 pa exactamente 7:06 am, e barco crusero Rhapsody of the Seas a mara na Waf di Oranjestad despues di a caba di yega for di Cartagena (Colombia).

Pero desde Dialuna anochi caba, varios Tour Operator na Aruba a ricibi email for di gerente di Excursion na Tera, pa avisa nan di un situacion cu tin abordo cu hopi pasahero y tripulante cu ta sufriendo di malesa gastrointestinal.

E viahe di Rhapsody of the Seas a sali Diasabra 3 di Februari 2024 for di Colon (Panama), y riba Diadomingo 4 di Februari nan a bishita Cartagena, y riba Diamars 6 di Februari nan a yega Aruba, unda a sali bek pa 6:00 pm.

E mensahe cu Tour Operatornan local a ricibi ta cu abordo di Rhapsody of the Seas a nota un aumento den cantidad di pasahero cu e malesa di barica aki abordo. Pesey nan ta conseha tur Tour Operator pa informa tur empleado pa aumenta limpieza y desinfecta tur vehiculo y lugarnan unda nan ta hiba e pasaheronan aki, pa sigura cu tur protocol di limpieza y sanidad ta wordo cumpli cune.

Tambe a ofrece e Tour Operatornan cu nan tin e producto di limpieza yama ‘Oxivir 5’, y tambe saconan pa pasaheronan vomita aden (saca), si acaso huespednan mester di dje ora di tin mester.

Ta hopi importante tambe pa asina corda e guianan di tour, pa raporta bek na Royal Caribbean cualkier incidente cu a socede cu e pasaheronan durante e tour, sea nan a haya diarea of a vomita durante e tour.

Ademas di esey, e crusero a pidi tambe pa na final tur saco di vomita cu no a wordo usa, y tambe e boternan di desinfectante por wordo entrega bek.

E Tour Operatornan sigur mesora a cuminza atende e asunto aki, pa asina por tin bon control riba esaki. Ora cu e pasaheronan a baha na cierto lugar, e chauffeur di Bus a pasa y desinfecta e asiento, railing di bus, y mucho mas prome cu nan drenta bek.

Otro transporte: Pero que hubo awor di e otro medio di transporte cu a wordo uza riba Diamars? Por ehemplo e Taxistanan, e Busnan di Arubus, y e demas negoshinan cu tin na centro di ciudad, cu no a haya ningun advertencia previo di e asunto aki.

Pasobra hecho ta cu tin hopi negoshi cu ainda tin stock suficiente ainda di alcohol desinfectante cu por a wordo uza. Sinembargo publico en general no a wordo avisa.

Protocol: Hecho ta cu segun protocol cu mayoria barco crusero ta cumpli cune, ta cu cualkier pasahero cu a wordo contagia cu e malesa aki, nan ta wordo isola riba e barco y no ta ser permiti pa baha.

Pues en general, hendenan cu ta malo no ta wordo permiti pa a baha Diamars bay tera na Aruba. Pero toch como precaucion, a opta pa avisa toch e Tour Operatornan cu tin contract cu Royal Caribbean.

Awe 7 di Februari, e barco lo ta mara for di 8:00 am te cu 6:00 pm na Bonaire, y Diahuebs 8 di Februari nan lo ta na Curacao. Despues e ta bay bek rumbo pa Panama, unda Diasabra 10 di Februari e pasaheronan lo baha na Colon.