Diamars awor lo firma e ‘acuerdo mutuo’ na Hulanda

The content originally appeared on: Diario

Prome Ministro a splica Parlamento caba



A finalisa e detayenan di onderlinge regeling

COHO definitivamente a wordo bari for di mesa

ORANJESTAD (AAN): Un topico importante cu Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora riba dje den conferencia di prensa di Gobierno di Aruba diahuebs mainta ta tocante e Onderlinge Regeling. Prome Minister a remarca cu na e momentonan aki ta asina leu na unda cu a yega na un acuerdo cu Hulanda riba e onderlinge regeling y COHO definitivamente lo wordo bari for di mesa.

Prome Minister a splica e situacion actual pa loke ta trata e onderlinge regeling. Pa haci esaki, Prome Minister a bay na e comienso di e pandemia, e mercado internacional na unda Aruba por a presta placa a cera pa Aruba. Pa yega na e fondonan pa mantene e pais, Aruba solamente por a presta placa for di Hulanda.

Despues cu Gobierno a bati na porta di Hulanda, Hulanda a indica cu nan ta dispuesto pa yuda pero a pone condicionnan. No a keda Aruba otro sino pa acepta e condicionnan aki di Hulanda. Dos condicion tawata e Ley COHO y e Ley di Raft. Ambos ta leynan di Reino. E COHO a rigi e relacion entre Hulanda y Aruba pa e reformanan di recuperacion di Aruba. Y Raft a rigi e supervision financiero na unda cu Hulanda tawata kier a haya mas grip mirando cuanto placa Hulanda a presta Aruba.

Gobierno di Aruba, na e momento dificil aki pa nos pais, a bay di acuerdo y total a haya 916 miyon florin presta di Hulanda durante di e pandemia. Cu e placa aki, a mantene operacion di tanto Gobierno y sector priva. Cu e fondo a paga FASE cu a yuda esnan cu a perde trabou durante pandemia.

Cu e fondo a paga e Proyecto di loonsubsidie cu a yuda e doñonan di trabou pa mantene mas tanto trahado posibel riba payroll. Tambe a uza e fondo pa e sosten cu a wordo duna na e empresanan chikito y mediano na Aruba y otro asistencianan financiero cu Gobierno a duna durante ful e periodo. Esaki, sin conta tur gasta adicional cu e pandemia a trece cu ne, entre otro, gasto di salud, cuido intensivo, vacunacion. A base di esaki, Hulanda a pidi cu pa medio di un Rijkswet, yega na un areglo di Reino y con Aruba lo sali mas fuerte y resiliente despues di e pandemia.

Prome Minister a indica cu pa Aruba, e contenido di e reforma no tawata asina un problema mirando cu Aruba mes a indica caba cua ta e areanan cu lo mester traha riba dje si nos kier sali mas fuerte y resiliente. “Pa Hulanda e tawata importante den ki bachi nos lo hinca esaki”.

Aki ta unda cu e tema di COHO a bin na vigor. COHO lo ta e organo cu lo mester a bin cu lo a consisti di tres persona pa tuma decision den ki area lo bay implementa e reformanan na Aruba. E tres personanan aki lo no mester a responsabilisa nan mes ni na Gobierno di Aruba ni na Gobierno di Hulanda. “COHO lo tawata un instancia di tres persona cu Hulando lo a apunta pa dicidi e maneho. Nos tawata tin problema con e manera cu esaki a wordo geset pasobra no por pasa decisionnan asina importante den man di tres persona cu Gobierno di Aruba mes no por apunta y no lo tin influencia riba dje y e tresnan aki lo no ta duna responsabilidad na ningun otro hende. A base di esaki, nos a presenta un otro alternativa”. Prome Minister a duna di conoce.

Na juni aña pasa, Premiernan di Aruba, Corsou y Sint Maarten a reuni cu Secretario di Estado Van Huffelen na unda cu a negocia y Aruba a presenta un otro alternativa pa enbes di bin cu COHO, bin cu un onderlinge regeling. Un acuerdo hopi mas balansa pa ehecuta e reformanan. Corsou y Sint Maarten a sostene e proposicion aki di Aruba y a haci palabracionnan cu lo bay traha mas extenso riba dje.

Na januari 2023 na Sint Maarten, a tuma e luga e siguiente reunion di e 4 paisnan di Reino na unda cu a dicidi cu e alternativa cu a wordo presenta ta bira e alternativa final na unda cu lo mester a finalisa algun detaye. Awo ta asina leu cu a finalisa e detayenan y COHO na unda 3 persona lo tuma decision a wordo bari y na su luga a bin e onderlinge regeling, un sistema na unda cu Gobierno di Aruba y Prome Minister cu ta encarga cu e reformanan, ta responsabilisa su mes na Parlamento, e Minister di BZK na Hulanda ta responsabilisa su mes na su Parlamento. Cada ken ta traha hunto cu un ekipo cu ta encarga cu e ehecusion di e landspakketnan y reformanan y ta traha hunto pa yega na palabracionnan.

“Gobierno di Aruba tin plannan di kico nos kier haci. Hulanda a compromete cu e ta pone fondo disponibel pa nos ehecuta e plannan aki. Aworaki nos ta yegando na e final di e onderlinge regeling y esaki lo wordo firma otro siman diamars 4 di april na Hulanda”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

Prome Minister diahuebs a informa Parlamento di tur ultimo detaye.