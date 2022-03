Dialuna proximo ta bay cuminsa cu e construccion di rotonde na Palm Beach

The content originally appeared on: Diario

Ing. Marlon Croes a duna di conoce:

ORANJESTAD (AAN): Durante un conferencia di prensa diahuebs atardi, director di Departamento di Obranan Publico (DOW) a duna di conoce cu entrante dialuna 7 di maart 2022 lo cuminsa cu e construccion di rotonde na Palm Beach.

E proyecto aki lo encera basta trabao di entre otro construi un ‘duiker’ como tambe haci e conexionnan existente y tambe e parti di utilidad cu tin cu haci nan trabao den e area aki. Ta programa pa e trabaonan tuma lugar den 130 dia (6 luna).

El a indica cu e proyecto aki lo wordo ehecuta den 2 fase. E prome fase cu lo wordo cera lo ta e banda “west” di e cruzada y lo tin un duracion di aproximadamente di 20 siman (te fin di juli 2022).

PROME FASE

Esaki ta encera cu lo cera e banda pabao di e crusada pa asina por reconstrui e punta aki y pa despues den e di dos fase ta bay reconstrui e parti pariba.

Relaciona cu esaki lo tin un ruta di desviacion cu lo wordo indica cu borchi y baricadanan di aviso.

Trafico di Oranjestad cu ta riba Avenida Nelson Oduber y cu ta sigui bay direccion Malmok, por sigui stret riba e caminda bay Noord y trafico cu ta bay haci uzo di crusada pa bira na Palm Beach por haci uzo di e crusada mes y ta sigui na man drechi. Trafico di Palm Beach cu kier bay direccion Malmok por haci uzo di e crusada parti pariba cu no ta den construccion y ta bira simpelmente na man drechi y e ta bay Noord, Croes a señala.

E trafico cu ta bay wordo influencia mas radicalmente ta e trafico cu ta core for di e area di Malmok bay direccion di Oranjestad. Esey kiermen cu ta bay desvia e trafico aki na altura di Palm Beach Plaza via di Juancho Irausquin Boulevard bay direccion di ex House of Cheng y eynan e trafico ta subi bek Avenida Nelson Oduber bay direccion Oranjestad.

Marlon Croes a laga sa cu e otro reto grandi cu tabata tin ta e trafico cu ta bin di Malmok y cu kier bay Palm Beach. DOW ta sugeri pa haci uzo di e caminda di Westpunt bin zuid of Bakval bin zuid. Si kier haci uzo di e crusada, ta bay tin un desvio cu ta bin zuid unda tin cu bira na man robes, drenta den e area di Palm Beach pa asina por sali bek na altura di Wendys.

Esaki ta un ruta cu den e dianan aki DOW ta bay ta asfalta pa asina dialuna e ta cla y realoca e trafico na un manera responsabel durante di e reconstruccion, a remarca. Lo tin borchinan cu ta indica e desviacion.

DOW y Korps Politie Aruba ta pidi tur automobilista y habitantenan pa cuenta cu e desviacion aki y e inconveniencia cu lo por surgi pa cual ta pidi disculpa y ta gradici pa e comprension y cooperacion.