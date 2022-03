Dialuna Gobierno lo atende malcontento y bruhamento riba peticionnan pa campamento

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario di Partido MEP, Hendrik Tevreden

ORANJESTAD (AAN): Segun Parlamentario Hendrik Tevreden, a yega na su atencion un poco disgusto cerca algun campistanan pa motibo di cierto mal comprendemento pa loke ta trata e areanan unda cu no por campa mas. Esaki ta algo cu tin su atencion y a hiba esaki cerca e minister y departamentonan concerni pa haya un solucion rapido.

E parlamentario a indica cu e temporada aki ta uno na unda gran parti di nos poblacion ta cuminsa prepara pa e temporada di campamento, den e periodo di Semana Santa. Pa hopi e ta un temporada di vakantie cu famia, pasobra na lugar di biaha pa exterior nan ta disfruta na Aruba mes. Ta un forma di pasatempo cu ta forma parti di e tradicion di nos pais pa hopi decada caba.

Loke ta lamentabel den e caso aki ta cu a bini un bruhamento unda cu a haci yamada na tur hende pa registra na unda nan kier bay campa, pero no a specifica cua ta e areanan destina pa uso, o unda a bini cambio. Te despues cu tur hende a registra, a yama nan bek y pone nan na altura di restriccionnan den ROPV unda no ta permiti pa campa. Pues por a evita esaki na momento cu a cuminsa registra cada peticion. Lo tabata mas eficiente cu si a informa e ciudadanonan di biaha si e ta un area protegi of no. E ora lo a evita e intrankilidad y cu e sitio scogi no por wordo usa.

E parti positivo den tur esaki ta cu gran mayoria di nos ciudadanonan no ta campa riba areanan protehi y nan ta cuida y mantene unda nan ta campa hopi limpi. Asina nan ta demostra nan amor patrio y ehempel pa e generacion cu ta siginan con pa cuida nos Aruba.

E parlamentario a indica cu el a analisa tur e kehonan cu a yega na su conocemento, lo mester ta tin un mal interpretacion di e ley nobo di ROPV. No ta henter Eagle Beach ta un area protegi. E parti protegi ta unda tin e santo blanco. Unda e tortuganan ta pone webo entre otro.

Tin un grupo grandi di persona cu a keda malcontento, ora cu a haya informacion cu a rechasa nan peticion di permiso. Na nan tur mi kier bisa ban duna espacio pa e reunion entre e departamentonan tuma lugar dialuna y despues nan lo informa na comunidad atrobe. El a hasi un peticion pa clarifica e asunto aki mas lihe posibel pa asina famianan cu a planea nan campamento pa hopi tempo caba por sa bon kico tin di tene cuenta cu ne e aña aki. Mirando cu ta dos aña, debi na e pandemia, no por a campa manera custumber.

“Mi ta optimista cu e departamentonan concerni lo sali afo y cu e reglanan di e ley di ROPV lo wordo ehecuta. Unda cu nos ta sigi proteha nos fauna pero alabez disfruta di nos Aruba”, Tevreden a bisa, y el a agrega cu for di awo e kier desea esnan cu haya un permiso pa por campa, un dushi temporada. “Pero corda cuida y protege nos medio ambiente, y sigui tur e reglanan stipula den e permiso” e parlamentario a enfatiza.