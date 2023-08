Dialuna awor lo cuminsa e siman di entregamento di Formulario di Scol pa aña escolar 2023/2024

The content originally appeared on: Diario

Departamento di Asunto Social

ORANJESTAD (AAN): Departamento di Asunto Social (DAS) kier recorda tur persona den bijstand cu entrante dialuna 21 di augustus 2023 lo cuminsa e siman di entregamento di Formulario di Scol pa aña escolar 2023/2024.

Importante

Tur persona den bijstand a ricibi e ‘Schedule di Entrega’ pa asina sa riba ki dia bo persona mester acudi na DAS San Nicolas pa entrega esaki. E orario ta for di 8:00 am te 11:00 am y di 1:00 pm te cu 3:30 pm.

Ta hopi importante pa bo persona wak riba bo carnet di bijstand e letter despues di e letter O pa asina sa riba ki dia bo persona mester acudi cu e Formulario di Scol yena hunto cu e carnet di bijstand.

Cumpli cu pa por cumpli cu bo

Pa tur persona cu pa un of otro motibo no a logra riba su dia stipula, por haci uzo di e ultimo dia esta diabierna 25 di augustus 2023, pa entrega esaki. Si bo persona no entrega e Formulario di Scol riba e ultimo dia cu ta diabierna 25 di augustus 2023, lamentablemente ta perde e derecho di ricibi e ayudo financiero extra pa aña escolar 2023/2024.

Final

Durante e siman aki e seccion completo di bijstand ta bay ta hopi ocupa y si bo persona tin cualkier pregunta, ta consehabel pa por fabor presenta riba bo dia stipula y haci bo pregunta(nan) personalmente na e persona cu ta atende bo persona.