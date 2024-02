Dialogo riba reduccion di gastonan den gobierno ta un prioridad

The content originally appeared on: Diario

Plataforma di Otmar cu carta pa Prome Minister Wever-Croes

ORANJESTAD (AAN): Plataforma Nos Pais, por medio di su vocero Otmar Oduber a haci un yamada publico na Prome Minister pa su persona lidera e esfuerzonan pa trece tur hende hunto pa delibera, discuti y dicidi riba e gastonan halto di e aparato di gobierno.

No ta un secreto cu den nos comunidad, pero tambe cerca e propio politiconan ta biba pa añanan largo caba un preocupacion pa cu e gastonan demasiado halto di e aparato di gobierno. Tur politico of partido den oposicion ta cla pa mustra riba e hecho aki, pero ora drenta gobierno, ta realiza con dificil esaki ta si no logra un concensus ariba e diferente topiconan.

“No ta cuestion di ataca e gobierno actual of di culpa nan pa e realidad di gastonan exagera dine aparato, paso e ta un mal cu a bin ta creciendo bay tur gobierno desde nos Status Aparte y awor ta momento pa atende cu esaki si nos kier respeta nos mes y gana e confianza como Pais back localmente y den exterior”, asina Otmar Oduber a duna di conoce.

“Prome Minister, si bo ta sostene of no, a haci un trabao excelente durante e pandemia di Covid liderando e team completo na nivel nacional y ta e mesun Liderasgo aki ta necesario pa por logra un Dialogo Nacional riba reduccion di e gastonan di gobierno cu e exito necesario y pesey a manda e carta aki pa su persona cu e peticion urgente pa carga e responsabilidad di den e rol aki di trece tur hende hunto”. Pueblo mes lo huzga ken si ta dispuesto pa carga nan responsabilidad en conhunto y ken no.

Enfasis riba temanan manera:

(1) Independizacion y privatisacion di departamentonan (elimina esnan ineficiente y innecesario, unifica esnan cu tareanan similar y di indole similar, cu e meta di crea eficiciencia, mas produccion y miho servicio).

(2) Maneho eficiente di edificionan bandona y den ruina (capitaliza riba edificionan sin uzo y reduci huurmento di otronan) Ley den draft APF, Aruba Property Fund por ta un bon inicio pa esaki.

(3) Reglamenta compromisonan a largo plazo di proyectonan cu consecuencia financiero (regla atravez di ley cu gobiernonan no por compromete e presupuesto pa un periodo mas largo cu e periodo di e Kabinete sinta. Mester un mayoria absoluto di parlamento).

(4). Independiza e proceso y toma di decision di Relacionan Humano (saca tur nombramento, aumento y proceso disciplinario di empleadonan for di man di Gabinete/gobierno).

(5). Formaliza e structura y componente di Kabinete nan (formatsie plaats tambe cerca ministernan, reduci cantidad max di ministernan y creacion di departamentonan nobo).

(6). Re-structuracion di e aparato di personal.

(7). Responsabilizacion di Directornan y Hefenan (duna mas autorizacion y tambe responsabiliza personalmente pa asina crea mas eficiencia y produccion den departamentonan).

(8). Creacion di un instancia den ley di Cost Control (pa asina crea “ratio” y “”margen” nan pa gastonan di operacion via ley).

(9). Crea CONTINUACION y consistencia den maneho (creando eficiencia y miho produccion den maneho y proyectonan cu na final di dia ta un forma di reduci gasto si e output ta mas grandi).

Oduber a termina haciendo un yamada na e sentido comun di henter nos comunidad pa sostene y crea e espacio pa un dialogo real por tuma lugar riba e tereno aki y cu por tuma e miho decision nan, sin polarizacion di esaki.