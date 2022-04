Diakonessenhuis heeft nieuwe chemistry analyzers

06/04/2022 07:59

-

Arjen Stikvoort

Hoofd laboratorium Alida Eijk (l) en Ahmad Shamsul van Petronas Suriname Exploration & Production BV voor de gedoneerde Chemistry Analyzer voor het laboratorium.

Foto: Arjen Stikvoort



PARAMARIBO –

Het Diakonessenhuis hoeft zich de komende jaren geen zorgen meer te maken over de diagnostiek van het laboratorium. Dinsdag ontving het twee gloednieuwe Urit Chemie Analysatoren van oliemaatschapij Petronas Suriname Exploration & Production BV in samenwerking met Staatsolie. Met deze apparaten kunnen allerlei soorten chemische labtesten worden uitgevoerd.

De nood was hoog, omdat het oude klinische chemie apparaat die

de labtesten uitvoerde, uit de roulatie zou gaan, vertelt het hoofd

van het laboratorium Alida Eijk. Het nieuwe apparaat is heel

belangrijk voor de (snelle) diagnostiek. “We doen er al onze

klinisch chemische onderzoeken mee. Het oude apparaat gaat uit de

roulatie, dus we hadden spoedig een vervanger nodig. Die is

gevonden in dit apparaat.” Ook voor de Intensive Care Unit (ICU),

de kinder ICU en de spoedeisende hulp zijn snelle resultaten voor

de arts van eminent belang, onderstreept Eijk.

Medisch directeur van het ziekenhuis Edward van Eer is eveneens

ingenomen met de donatie. De gezondheidssector zit in zwaar weer en

om de kwaliteit hoog te houden is een uitdaging. Het ziekenhuis

kijkt uit naar samenwerkende partners om de zorg voor de

gemeenschap optimaal te houden, sprak van Eer in zijn

dankwoord.

Het Diakonessenshuis beschikt nu over twee Chemie Analysatoren.

Om de 24 uur diagnostiek te kunnen garanderen is altijd een back-up

machine nodig. Dit is een absolute aanwinst, niet alleen voor de

artsen die daarmee een snelle diagnose kunnen stellen, maar bovenal

voor de patienten die enkel gebaat zijn bij een goede

gezondheidszorg, benadrukt het hoofd van het laborarorium Eijk.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina