‘Diako’ en RKZ behandelen weer SZF-patienten

Het Diakonessenhuis zal SZF-verzekerden vanaf vrijdag weer normaal behandelen.

PARAMARIBO –

Omdat de directie van het Staatsziekenfonds een schrijven van haar medisch directeur heeft ingetrokken, zien specialisten van het Diakonessenhuis en het Sint Vincentius Ziekenhuis af van het langer weren van SZF-verzekerden. Vanaf vrijdag (vandaag) zullen deze patienten weer normaal worden opgenomen en behandeld. Echter, de specialisten waarschuwen dat als de bespreking van 11 mei met de minister van Volksgezondheid niet het gewenste resultaat oplevert het actiemodel weer uit de kast wordt gehaald.

De medisch directeur van het SZF haalde zich de woede van met

name de medisch specialisten van het Diakonessenhuis en het Sint

Vincentius Ziekenhuis op de hals door in een schrijven aan de

ziekenhuisdirecties eerdere afspraken met hen eenzijdig te

wijzigen. Omdat de specialisten van mening zijn dat ze daardoor

worden benadeeld, besloten ze vanaf 3 mei de opname en behandeling

van SZF-patienten stop te zetten. De gewraakte brief is inmiddels

door de directie van het Staatsziekenfonds ingetrokken.

Op 11 mei is er een gesprek tussen de sectie specialisten van de

Vereniging van Medici in Suriname en de minister van

Volksgezondheid om de betaling van de (klinische) declaraties van

de specialisten door het SZF te bespreken. Tot dat moment geschiedt

opname en klinische behandeling van SZF-verzekerden als normaal.

Dat hebben de medisch specialisten donderdagavond bekendgemaakt.

Levert de meeting met de minister geen bevredigend resultaat op dan

zullen de patienten weer worden geweigerd.







