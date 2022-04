Diagnose en behandeling Chagas-patienten pover

14/04/2022 14:07

-

Van onze redactie

Een medewerker van de gezondheidsdienst bespuit een woning. Paho wil tegen 2030 de ziekte van Chagas en andere infectieziekten hebben uitgeroeid.



PARAMARIBO –

Vanwege haar stille aard krijgt minder dan 10 procent van burgers die zijn besmet met de ziekte van Chagas jaarlijks een tijdige diagnose en in het verlengde daarvan een effectie behandeling. Volgens de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (Paho) gaat het vooral om mensen in Mexico, Centraal-Amerika en Zuid-Amerika, waar de ziekte tussen zes en acht miljoen man treft, van wie de meeste wonen in gebieden met hoge armoede en besmettingsgraad.

Op Wereld Chagasdag, 14 april, roept de Paho landen op om hun

inspanningen te vergroten om alle verdachte gevallen te

onderzoeken. Naar schatting is 70 procent van de besmette mensen er

niet van op de hoogte dat ze zijn geinfecteerd. Dit jaar wordt er

daarom speciaal op gefocust om elk geval te vinden en door te geven

om de ziekte van Chagas te verslaan.

De parasitaire ziekte kan de dood tot gevolg hebben. De

aandoening wordt veroorzaakt door het micro-organisme Trypanosoma

cruzi. Het wordt op de mens overgebracht door insecten, bekend als

vinchucas, kussende insecten of chirimachas, via bloedtransfusies

of orgaantransplantatie, door het eten van besmet voedsel en

tijdens zwangerschap en bevalling. “Inspanningen door landen in de

regio om vectoroverdracht te voorkomen en te beheersen die zijn

gestart in de jaren negentig van de vorige eeuw laten zien dat de

ziekte van Chagas uitroeien mogelijk is”, zei Marcos Espinal,

directeur Overdraagbare ziekten van de Paho.

Deze werelddag biedt volgens hem de gelegenheid om de

bewustwording over de ziekte van Chagas te vergroten, acties te

verdubbelen om het te voorkomen, te detecteren, te behandelen en de

overdrachtsketen te doorbreken. Van de 21 landen in de regio waar

de ziekte van Chagas endemisch is, waren zeventien in staat om op

nationaal en subnationaal niveau vectortransmissie in huizen te

verstoren. Het jaarlijkse sterftecijfer is ook teruggebracht van

een geschatte 45.000 in 1990 tot tienduizend momenteel. De

populatie die is blootgesteld aan deze insecten is afgenomen van

rond de honderd miljoen tot zeventig miljoen in de laatste dertig

jaar.

Moeders en baby’s

Ongeveer achtduizend baby’s worden elk jaar in de regio geboren

met de ziekte van Chagas wat inhoudt dat moeder-op-kind-besmetting

de belangrijkste manier van infectie en verspreiding is in landen

die vectorgedragen overdracht hebben gecontroleerd, de

huisvestingsnormen hebben verbeterd en universele screening in

bloedbanken hebben geimplementeerd.

“Als we de ziekte van Chagas willen verslaan, moeten we de

inspanningen blijven plegen om vectoroverdracht te elimineren in

landen die dat nog niet hebben gedaan, universele screening op

Chagas promoten onder alle vruchtbare vrouwen en gratis behandeling

aanbieden aan eenieder die positief wordt getest”, zei Luis Gerardo

Castellanos, hoofd van Paho’s unit voor verwaarloosde

infectieziekten. “Daarnaast moeten zwangere vrouw met Chagas vanaf

het begin van hun zwangerschap worden gemonitord en behandeld na de

bevalling. Hun baby’s moeten daarnaast worden getest en indien

besmet worden behandeld, zei hij.

Uitroeien

De ziekte van Chagas heeft zich uitgebreid van landelijke naar

stedelijke gebieden en heeft de grenzen van Latijns-Amerika

overschreden als gevolg van mensen die reizen naar landen en

continenten die zich niet bewust zijn van de ziekte, en waar

overdracht plaatsvindt via bloedtransfusie of aangeboren

overdracht, waardoor duizenden mensen worden getroffen. Naar

schatting kunnen tot zeker 30 procent van patienten met chronische

ziekten complicaties ontwikkelen op de lange baan, die onomkeerbare

en chronische gevolgen kunnen hebben voor het

spijsverteringsstelsel en het hart. Echter, als de ziekte vroeg

wordt ontdekt, kan het worden genezen of het klinische beloop kan

worden verbeterd. In de chronische fase kan de behandeling de

progressie vertragen of vertragen.

Paho werkt aan het versterken van de capaciteit van

gezondheidswerkers om de ziekte tijdig en op de juiste manier te

diagnosticeren en te behandelen in alle verdachte populaties, met

name bij vrouwen en pasgeborenen, om de overdracht van moeder op

kind van de ziekte van Chagas en drie andere ziekten te elimineren.

Deze inspanningen maken deel uit van een Paho-initiatief om de

ziekte van Chagas en andere infectieziekten tegen 2030 te

elimineren.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina