Diabierna tin Livestream di tratamento caso contra sentencia pa cu casamento di mesun sexo

Aruba y Curaçao ta contra decision di Hof

ORANJESTAD (AAN): Riba Diabierna awor pa 8:30 am (ora di Aruba), lo bay transmiti via Internet en bibo, e tratamento di e caso den Casacion cu ta bin como reaccion riba e decision di December aña pasa, ora cu nan a aproba pa Matrimonio di mesun sexo socede na Aruba.

Tanto Aruba y tambe Curaçao a apela e veredicto di Hof. Y awor despues di como 11 luna, e apelacion lo wordo trata na Casacion na Den Haag, y esaki lo socede pa 1:30 pm ora di Hulanda.

Abogadonan di tanto Aruba y Curaçao lo bay duna nan pleidooi riba e opinion di e islanan aki riba e aprobacion di matrimonio di mesun sexo. Tur e argumentonan ey por wordo mira riba e Livestream.

E caso HR 23/00868 di pais Aruba vs. Fundacion Orguyo Aruba, y tambe caso 23/00901 di pais Curaçao vs. Fundacion Human Rights Caribbean, a trece den sentencia di Corte Superior dia 6 di December 2022, cu e stipulacionnan di ley di Aruba y Curaçao, no ta aplicable pasobra ta stroba matrimonio entre personanan di mesun sexo. Corte Superior a determina cu e sentencianan no ta afecta e posibilidad di adopta yiu.

Aruba y Curaçao ta bringando den Casacion e decision di Corte Comun di a habri matrimonio asina pa personanan di mesun sexo. Nan ta argumenta cu Corte Comun a sobrepasa su tarea di trabao legal, a bay sinta den stoel di Gobierno, y no a pone suficiente atencion na relacionnan constitucional.

Esnan cu kier mira e caso en vivo, por haci esey na e website di:

www.hogeraad.nl

Eyriba lo bo por mira e zitting aki. Manera ta conoci, for di diferente skina di Hulanda, incluyendo Secretario di Estado Alexandra van Huffelen a indica cu e rechaso di tanto Aruba y Curaçao contra matrimonio di mesun sexo lo por trece conflicto na Den Haag. Hasta Tweede Kamer tambe a expresa cu e dos islanan aki mester a retira e casacion.