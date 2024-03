Diabierna sentencia ta cay pa homber di 71 aña sospecha di a mishi cu mucha di 11 aña

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diabierna 15 Maart 2024, Hues di Corte den Promer Instancia lo dicta sentencia den e caso penal cu Ministerio Publico

a cuminsa contra e homber T. di 71 aña, kende ta worde acusa dia mishi cu un mucha muher A (di 12 aña) entre 2021 te Januari 2023.

Tratamento di e caso a tuma lugar luna pasa caminda T. categoricamente ta nenga di a mishi cu e mucha, cu ta yiu muher di e yiu muher di su señora.

Hues a bisa cu e mucha A. a bisa su juffrouw na school y asina e caso a cuminsa. E juffrouw di school a conta A. su mama y asina denuncia a worde haci na KZP. Hues a bisa cu e mama y e tata a papia cu T. y T. a pidi pordon pa loke a pasa. El a bisa cu e a mishi cu e mucha su pechonan y no su parti intimo. Den Corte, T. a bisa Hues cu no ta berdad.

Hues a puntra, pakico T. a pidi pordon anto. El a bisa Hues cu el a pidi pordon pasobra nan ta compronde cos robez. Hues a bisa cu e señora di T. tambe a worde interoga y tambe a bisa cu T. a bis’e cu e no a mishi na e parti intimo di e mucha pero a mishi cu su pechonan. T. a desmenti esaki. Hues a bisa en total tin 4 persona cu ta bisa cu T. a bisa cu el a mishi cu e mucha su pechonan. T. a bisa Hues cu nunca e tabata su so cu e mucha. El a bisa cu ora e yega cas di trabao, e mucha ta cu su señora. Si e mucha ta den su camber, e ta hib’e cerca su señora. El a bisa Hues cu e tin 71 aña y e no ta bay haci algo asina. E no ta compronde pakico nan ta bisa cu el a mishi cu e mucha.

El a bisa Hues cu door cu cierto media a publica di dje, nan a kit’e di trabao

Demanda di daño: Hues a bisa cu e mama di e mucha a entrega un cantidad di recibonan, calculacion di tratamentonan pero e formulario di demanda mes no ta yena. E mama a bisa cu abogado a pone tur cos den un envelop pa duna Hues na Corte. E mama a bay na mesa berde caminda el a splica Hues kico tur e recibonan ta y e calculacionnan di tratamento. E mama a paga 450 Florin caba pa citanan di e mucha na specialista. Ta calcula e total di 3.900 Florin pa e tratamento.

Fiscal ta haya homber culpabel: Fiscal a bisa Hues cu e ta haya legalmente proba cu T. a mishi cu e mucha. T. ta opa di e mucha. Fiscal a bisa cu comunidad ta reacciona fuerte riba casonan asina. Caso asina ta sacodi comunidad cu hende grandi ta abusa di mucha chikito. El a exigi 20 luna di prison, di cual 10 luna ta condicional cu 3 aña di prueba y bou guia di Reclasering.

Pa loke ta demanda di daño, Fiscal a bisa cu e ta fastioso. El a bisa cu mester wak e daño real y daño inmaterial. Fiscal ta haya acceptable cu e mucha lo mester haya tratamento. El a pidi Hues pa aproba 2 mil Florin di daño y declara e resto no admisibel. Esey ta haci cu e mama por haci caso civil. Tambe Fiscal ta haya cu T. mester paga 300 Florin y 150 Florin cu e mama a paga caba. Fiscal a exigi pa pone medida di pago.

Abogado: Abogado mr. Mohamed a bisa Hues cu T. ta worde acusa di a abusa di yiu di yiu muher di su señora. Abogado ta haya perculiar ta cu despues cu Juffrouw a bisa e mama di loke a pasa, despues di 1 luna e mama a dicidi di bay haci denuncia. E ta haya cu durante e tempo aki, a palabra kico tur ta bay haci y tambe influencia e mucha pa bay duna declaracion.

Segun e mucha, ta dos biaha T. a mishi na su parti intimo, mientras cu e wela tabata sinta ta lesa corant. Asina e juffrouw di school a bisa e mama. E abogado a mustra cu durante interogacion na KZP, e mucha ta bisa cu e mishimento a sosode 10 biaha y den oranan di anochi. Na opnion di abogado, esey ta diferente cu loke e mucha a bisa na juffrouw di school y su mama. Pakico ta haci denuncia asina. El a bisa cu e mama y tata ta bisa cu T. a pidi pordon. Ta asina cu T. a pidi pordon.

Na Polis el a desmenti categoricamente cu el a bisa cu el a mishi na pechonan di e mucha y no vagina. E abogado a bisa cu T. a pidi pordon pa no daña e relacion cu su señora. El a bisa cu el a pidi pordon si nan ta pensa cu el a abusa di nan yiu. Na opinion di mr. Mohamed, esaki ta comprendibel pero ta straño cu ta bay pidi pordon si no a haci algo.

Na Polis T. a desmenti pasobra e no a haci nada. Abogado a bisa Hues cu e ta haya cu tin duda y ta pidi pa declara T. liber. E ta laga na Hues pa dicidi riba demanda di daño.

Diabierna awor Hues lo bisa kico su decision ta y lo publica e decision di Hues.