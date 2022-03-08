Diabierna otro siman lo parti paña na Playa

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Diabierna otro siman lo parti paña na Playa
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ORANJESTAD (AAN): Marca bo calender bon, como cu otro siman lo bay parti paña na Playa.

   Fundacion ‘Yudami’ ta bay parti paña segunda mano y otro articulo riba Diabierna 18 di Maart 2022 na Paradijswijk.

   Esaki lo ta for di 9:00 am te cu 11:00 pm, na Caya Frere Johannes 8.  E ta keda mas pariba di Dyon Center, pues e area panort di Xavier University.

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   Probecha di e dia liber y bin busca loke bo tin mester.  Corda bin cu bo mesun saco of handbag.  Esnan cu kier contacto por yama 583-1433.

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