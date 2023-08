Diabierna caso grandi di actanan di casamento y divorcio falsifica

The content originally appeared on: Diario

Awor lo bay cuminsa caso pa kita 260 mil Florin di e sospechoso Colombiano

ORANJESTAD (AAN): Tin un caso hopi interesante cu lo bay tuma lugar Diabierna 25 Augustus 2023. Ta trata aki di un caso di falsificacion na gran escala di actanan di casamento, divorcio y di notario pa tanto extranhero como Arubiano.

Autoridad na Aruba a logra detene e cabezante di e grupo cu tabata haciendo esaki. E homber Colombiano O.H. biba na Aruba, a presenta na Mei 2023 dilanti Hues pa un caso penal. E ta worde acusa di hunto cu un of otronan a falsifica 40 acta di divorcio, casamento y di notario. Ta asina cu e caso tabata “regie” caminda a palabra ki dia e tratamento lo mester tuma lugar.

Censo a bati alarma: Ta asina cu personal di Censo a descubri e operacion aki y a bati alarma cu a conduci na detencion di O.H. Fiscal a bisa Hues cu e motibo cu e caso ta “regie” (preparacion pa e caso penal) ta pasobra cu recien e procesverbaal a keda cla.

E procesverbaal ta consisti di masha hopi documentonan di interogacionnan di personanan y otro investigacionnan cu a haci. Fiscal a bisa cu e ta conciente cu no a haya tempo suficiente pa studia e caso bon y pesey a bin cu e caso “regie”.

Fiscal a splica cu ta personal di Censo a constata cu tin cosnan no corecto riba e actanan y a notifica autoridad Colombiano. Autoridad Colombiano, despues di haci e investigacionnan necesario, a confirma cu e actanan tabata falsifica. Asina a cuminsa cu e investigacionnan cu a culmina den detencion di O.H.

Tin como 100 caso: Fiscal a sigui bisa Hues cu na dado momento el a duna instruccion pa stop cu e investigacionnan pasobra di e 40 casonan cu tin contra O.H., tin indicacion cu tin mas o menos 100 caso cu a keda descubri. Ta mustra cu ta masha hopi falsificacion a sosode.

E acusacion cu Fiscal a presenta contra O.H. ta cu hunto cu un of otronan, varios biaha a falsifica un o mas actanan di casamento y of divorcio y actanan di notario entre 1 Januari 2015 te 19 Augustus 2022 na Aruba y of Colombia.

Lo bay kita 260 mil Florin: Fiscal a anuncia cu O.H. por spera cu Ministerio Publico lo cuminsa un caso pa kita propiedadnan di O.H. balora na 260 mil Florin. Esaki ta e suma cu despues di un investigacion financiero, ta calcula cu O.H. a gana durante e 5 añanan.

Hopi hende victima: Por a compronde cu hopi hende a confia den O.H. cu e actanan ta autentico y investigacion haci ta mustra cu e operacion di O.H. a gaña hopi hende y tambe na Censo. Danki Dios cu personal atento na Censo na dado momento a bin ripara cu cosnan no ta corecto.

Door di e falsificacion di actanan, hopi extranhero tabata haya status Hulandes y hasta haya pasaporte Hulandes. Tambe tin Arubianonan cu a confia den e actanan y awor ta sali perhudica.

Hues a bay di acuerdo cu e peticion di Fiscal pa pospone e caso. A keda palabra cu Diabierna awor 25 di Augustus pa 8.30 di mainta, tratamento di e caso aki ta tuma lugar.

DIARIO lo informa lectornan kico tur a sosode den sala di Corte di Husticia di Aruba.