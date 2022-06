Diabierna awor ta sigui cu caso lamentabel di homber cu a tira mata Shayuri Petronia

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diabierna awor 3 Juni 2022 den Corte di Husticia ta sigui cu e lamentable caso di Izak cu a tira mata Shayuri Petronia riba 4 Juni 2021.

Ta asina cu tin un serie di acusacion contra Izak y Zuriel entre otro un tiramento banda di American Bar. Dia 18 di Februari 2022 a cuminsa cu tratamento di e caso pero riba peticion di Fiscal a pospone e caso pa asina laga psychiater evalua Izak.

BEBEMENTO Y DROGA A CABA DEN TRAGEDIA

Durante tratamento di e caso dia 18 Februari 2022, ta sali na cla cu Zuriel y Izak tabata trip. Na dado momento nan a bay na cas di Izak caminda despues di un rato Shayuri a yega cerca nan. Ta asina cu Shayuri lo ta biba hopi cerca. Shayuri lo a bay trip cu un amigo J.

Zuriel y Izak a bolbe sali y ora nan a bolbe cas di Izak nan a haya Shayuri tabata den auto cu su amigo para dilanti cas di Shayuri y nan a baha bin na cas di Izak.

Pafor nan tabata bebe y huma marihuana. Segun Zuriel e no ta bebe ni droga. El a bisa Hues cu e ta corda bon bon kico a pasa.

Na dado momento J. a bisa cu e ta bay. Despues Zuriel, Shayuri y Izak a bay paden di cas di Izak. Zuriel a bisa Hues cu Shayuri y Izak tabata lora un marihuana na un mesa. Riba e mesa tabata e Glock di Izak.

Na dado momento Shayuri lo a coy e arma y tabata haci snapchat cu esaki y marihuana den man. Zuriel a bisa Izak pa kita e arma. Promer cu Izak a reacciona, Shayuri a pone e arma riba mesa.

Un rato despues Izak a coy e arma y segun Zuriel, e peña a cay. E ora Izak a bay hala parti di e arma patras pa mira si tin bala den e loop. E tabatin su dede riba e gay. E momento ey e lo a perde balans riba e stoel cu tabatin un pia kibra. Door di e tilt aki, un tiro a sali y alcanza Shayuri cu ta sinta na otro banda di e mesa den cabez.

TIRA INTENCIONAL OF ACCIDENTE?

Fiscal a haci Izak un serie di pregunta. El a mustra cu tin hende a scucha discusion entre Shayuri y Izak. Shayuri a bisa cu tabatin discusion y Izak a bisa cu lo tir’e. Izak a bisa Hues cu Shayuri sa discuti cun’e cu e mester limpia e cura of cu e mester bay traha pero nada di cu el a bisa di lo tira den cabez.

Fiscal a bisa cu tin declaracion di Izak cu Shayuri lo tabata di ambos banda o sea cu Shayuri lo ta anda cu e enemigonan di Izak. Izak a bisa cu por ta Shayuri tabata haci algo malo. El a bisa cu Shayuri tabata actua straño pero no manera Fiscal ta bisa. Segun Izak, Shayuri tabata bin cu hendenan dilanti cas siendo cu e sa cu Izak no ta bon cu nan. Izak a bisa cu Shayuri a actua straño dia di e incidente door cu el a mira Shayuri message un hende siendo cu normal Shayuri no ta haci esey. E ora ey Izak a bisa cu e ta bay paden. Fiscal a bisa cu Zuriel tambe a bisa cu e tin sospecho cu Shayuri lo ta reda nan. Zuriel a bisa Hues cu ta despues cu e ta sera den KIA el a bin tende cosnan entre otro cu lo tabatin plan pa tir’e y Izak pero cos no a bay bon y cu Shayuri lo ta un set up den esaki.

CASO POSPONI

Hues a pospone tratamento di e caso pa Diabierna awor 3 Juni 2022, pa asina cumpli cu e peticion di Fiscal, pa laga spychiater evalua Izak. Fiscal ta haya importante pa tin un evaluacion di psychiater pa asina tin un claridad riba e estado mental di Izak.

Diabierna e tratamento ta sigui y DIARIO, manera custumber, lo informa lectornan di tur loke a sosode den sala di Corte di Husticia.