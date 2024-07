Diabierna 12 di Juli 2024 pa 13.30 or y democracia

The content originally appeared on: Diario

Veredicto Avestruz sumamente importante den cuadro legal

*E Orden di Ley na Aruba ta confronta “Pecunia non Olet”???

*Si Caso Avestruz a wordo inventa, kende a inventa e storia?

ORANJESTAD (AAN) — Den e catalogo di sistemanan organisatorio pa goberna un pais, Aruba ta wordo considera un Estado di Derecho, cu un sistema legal cu ta defini kico ta bon y kico ta malo. pa asina sirbi e proposito mas importante pa un ser humano, pa un Pueblo y pa mundo, cu ta Husticia.

Kico ta Husticia?

Pa comprende loke Husticia ta encera, mester bolbe na principio di existencia di e ser humano y topa cu Adam y Eva den un paraiso, cu tabata na nan disposicion.

Pero nan tabata mara na un Ley: no mishi cu e Appel prohibi!

Tur cos a bay bon te ora nan a kibra Ley, pues a dicidi cu nan no ta tene nan mes na regla y a cay den e tentacion pa come e appel prohibi.

Te awe tur hende na mundo ta paga pa e castigo cu nan a hereda di Adam y Eva. Tur loke tabata gratis a wordo mara na e capacidad di hende pa produci loke e mester pa e por biba.

E prome problema grandi di hende ta, cu e tin e tendencia di lubida kico basicamente e mester pa e biba feliz y asina ta sigui cay den e trampa di kibra Ley.

Adam y Eva a dicidi pa henter mundo pero tambe a bira e modelo di mundo, cu a conoce un generacion tras di otro culturanan, cu a skirbi historia di hende.

Kico a cambia for di momento cu Adam y Eva a come e appel cu mester a haci nan asina poderoso te awe?

Mundo ta na guera. Mundo a sigui core tras di e appel.

Den e Imperio Romano, hende a conclui cu “Pecunia non Olet”, pues placa no ta produci mal holor!

Awe, siglonan despues, den salanan di Corte, un Democracia cu segun historia a nace na Grecia den entrega di poder na Pueblo, mester duna contesta na e pregunta si na Aruba, placa no tabata tin holor ora un Avestrus tabata come y asina no por a ripara, kico tabata pasa cu terenonan di balor enorme na Aruba.

E falta di holor di placa, por a haci, cu e avestrus a alimenta su mes cu loke tabata wordo horta di Pueblo di Aruba?

E prome pregunta den e totalidad di confusion cu e Caso Avestruz a haci rementa den cara di democracia na Aruba, cu na entrada di un campaña electoral nobo, mester duna un contenido renoba y fortifica, na un estado di derecho, pues un pais cu ta wordo goberna a base di Ley.

Pa Adam y Eva no tabata tin piedad. Paraiso a bira estadia na un mundo, cu hende a destrui di tal forma cu el a bira un calamidad hasta pa clima, cu a cambia.

Den e mundo moderno, cu na demasiado ocasion ta malusa e contenido real di democracia, Aruba ta en espera di e sentencia di Corte di Husticia, cu tabata tin razon di splica cu e tabata tin mester di tempo pa dicidi pa un caso cu lo dicidi pa e Estado di Derecho di Aruba.

Diabierna 12 di Juli 2024, e sentencia di Corte di Husticia lo no solamente dicidi kico ta pasa cu Benny Sevinger, pero kico democracia real ta exigi di un gobernante y di e sistema legal di un pais cu kier yama su mes democratico.

Propiedad di Pueblo, tereno di Pueblo, a wordo bendi y reparti segun e acusacion basico di Caso Avestruz, cu mester wordo completamente bari for di mesa pa deshaci di e veredicto di Corte den Prome Instancia.

Democracia a wordo asesina na e momento cu tur hende ya no tabata mescos den bista di e Gobierno Mike Eman, segun e veredicto di Corte di Prome Instancia.

Democracia a perde tur balor, na momento cu un persona condena pa Husticia, ta representante oficial di Pueblo. Democracia a muri den abuso di leynan di e pais, cu a permiti pa Benny Sevinger sigui ricibi su salario mensual y hasta biaha rond mundo den e capacidad aki, despues di a ricibi castigo di Huez, cu el a apela.

Diabierna 12 di Juli 2024, e veredicto di Corte di Husticia na vispera di eleccionnan nobo, ta dicidi riba futuro di democracia, cu a wordo introduci pa evita, cu Adam y Eva ta come e appel prohibi y no ta perde paraiso, pero en cambio ta bira doño di e paraiso democratico, cu ta destrui su mes cu compra y benta di e base di e concepto democratico cu mester sirbi henter pais y tur ciudano, sin privilegio pa “family and friends”.

Otro posibilidad ta cu a persigui Benny Sevinger sin ningun motibo y cu tur storia tabata inventa, loke lo exigi un investigacion nobo y na mes momento ta deshaci di tur credibilidad di e sistema legal na Aruba!