Dia 31 di juli proximo ta e ultimo dia pa entrega e declaracion definitivo di winstbelasting 2023

Departamento di Impuesto ta informa:

*Tambe mester haci e pago corespondiente

ORANJESTAD (AAN): Dia 31 di juli proximo ta e ultimo dia cu por entrega e declaracion definitivo di winstbelasting 2023 y haci e pago corespondiente. E fecha final tawata 1 di juli 2024.

Riba peticion di e asociacion di conseheronan fiscal, Departamento di Impuesto a dicidi pa duna e contribuyentenan un poco mas tempo pa motibo di introduccion di e formulario digital nobo y ta brinda asina tur contribuyente incluso nan consehero fiscal un luna mas di tempo pa por cumpli.

Manera conoci, entrante aña fiscal 2023 mester entrega e declaracion di winstbelasting den forma electronico via e portal “BO impuesto”.

Entrega e declaracion y haci pago

E ultimo dia pa entrega e declaracion y haci e pago di winstbelasting di aña 2023 ta bira 31 di juli 2024. Si acaso no ta alcansa pa entrega e declaracion definitivo pa dia 31 di juli proximo, lo mester entrega e declaracion provisional (voorlopige aangifte) y haci e pago corespondiente no mas laat cu dia 31 di juli 2024.

Inspector lo evalua e peticion y si e contribuyente cumpli cu e condicionnan pa extension, e ultimo dia pa entrega e declaracion definitivo y haci e pago corespondiente ta bira dia 2 di december 2024.

Incumplimento

Contribuyentenan cu no cumpli cu entregamento di e declaracion definitivo, lo haya un cobransa adicional esta un ‘naheffingsaanslag’ inclui boet. Mescos ta conta si acaso e cliente a paga un suma menos cu locual el a declara na winstbelasting. E boet pa incumplimento di entregamento di e declaracion ta maximo Afl. 2.500. Si e contribuyente no haci e pago di winstbelasting of no haci e pago corectamente, e boet ta maximo Afl. 10.000.

Departamento di Impuesto ta conseha tur contribuyente di winstbelasting y/of nan conseheronan fiscal pa no warda te na ultimo pa entrega e declaracion y haci e pago di winstbelasting corespondiente pa evita un cobransa adicional (naheffingsaanslag) y e boet pa incumplimento.