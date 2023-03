Dia 30 di Maart 2023 ta e prome biaha cu a observa Dia Internacional di Cero Desperdicio

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Mundialmente tin hopi atencion ta bay riba e problematica di desperdicio.

Na Aruba nos tin añanan ta bataya e problematica aki y buscando posibel solucionnan pa atende cune na un manera sostenibel. Kico ta desperdicio? Esaki por ta un producto cu no tin uzo mas pe, a perde su funcion, tin partinan cu a daña y no tin manera pa drech’e, of hende kier uno mas nobo, of no ta desea un producto menos atractivo cu e nobo.

E consumidor ta cumpra y consumi productonan mes lihe cu e productornan ta produci mas producto y pone esakinan riba mercado. Tambe nos ta uza na Papiamento e palabra sushedad pa describi desperdicio.

Pero e mundo su capacidad pa absorba tanto sushedad no por continua na e manera acelera cu e tin awor y ta p’esey Nacionannan Uni a declara 30 di maart como Dia Internacional di Cero desperdicio. Na Ingles- International Day of Zero Waste. Directie Natuur en Milieu (DNM) tin e tarea di informa comunidad riba sushedad y desperdicio, pasobra sushi ta afecta directamente e calidad di nos medio ambiente y tambe naturalesa.

E dia aki ta un resolucion cu e Asamblea General di Nacionnan Uni a adopta dia 14 di december 2022. E dia aki tin apenas algun luna cu e ta ancra como dia Internacional di Cero Desperdicio. Nan a stipula dia 30 di maart tur aña como e dia pa conmemora esaki. E dia aki ta enfoca pa promove patronchi di consumo y produccion sostenibel. E patronchi di consumo cu ta promove cambio di pensamento di sociedad pa ta mas circular. E dia ta pa promove conscientisacion y initiativanan di cero desperdicio, con esakinan ta contribui na adelantonan pa alcansa e Agenda 2030 pa Desaroyo Sostenibel.

Aki tin algun factor di importancia pa menciona. E sector di desperdicio ta contribui significantemente na tres crisis cu e planeta ta enfrenta. Esakinan ta: cambio di clima, perdida di biodiversidad y naturalesa, como tambe polucion. Humanidad rond mundo ta genera un cantidad di 2.24 biyon ton di sushi solido tur aña di cual solamente 55% ta worde maneha of controla den cierto tipo di facilidad adecua. Tur aña rond di 931 miyon di ton di cuminda ta bay benta afo y 14 miyon di ton di desperdicio di plastic ta drenta e ecosistema marino of den fluho di awa.

DNM ta forma parti di e comision di SDG Aruba pa e parti di planeta di cual SDG #12 cu tambe ta relaciona di cerca cu asuntonan di naturalesa y medio ambiente. Nos ta apoya tambe iniciativanan, manera plastic beach party, Aruba life organics, Zero waste company Aruba, Arupro y hopi mas. Si ta desea di informa DNM di bo iniciativa cu ta alinea cu SDG 12 y cero desperdicio por email nos na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Feliz dia Internacional di Cero Desperdicio; abo a pensa caba con bo ta aporta na esaki.