Di 90.708 number di auto registra na 2024, 77% a cumpli cu pago di belasting y 22% no a cumpli

Meverly Romano PR, DIMP:

*13% no a haci ni un pago mes!

ORANJESTAD (AAN)—DIARIO a entrevista señora Meverly Romano, Relacionista Publico di Departamento di Impuesto (DIMP), tocante e pago di number di auto pa loke ta aña 2024. 77% di automobilistanan a cumpli, 22% no a cumpli, 1% a entrega nan plachi bek. Di e incumplimento 13% no tin ni un pago haci!

Romano a declara cu ya nos ta Juli loke kiermen cu tur e automobilistanan cu ta haci uso di nos careteranan publico, lo mester tin e belasting di full 2024 completamente paga.

“Na e momentonan aki bo no por tin mitad aña paga so, mas. Loke nos ta mira di e cifranan ta cu nos tin 90.708 number registra y di e cantidad aki nos por bisa cu 77% a cumpli, pues un total di 70.043 cu ta e mayoria a cumpli cu nan pago di belasting, y nos tin 22% cu no a cumpli. Tambe nos tin 1% di e cantidad di personanan cu a entrega nan plachi di number, pasobra nan vehiculo no ta den uso. Dus, aworaki nos tin 9% cu ta un total di 7.819 number cu tin pago di mitad aña 2024 riba nan, pero e otro mitad falta, y nos tin 11.711 number cu no tin ni un pago mes riba dje. Esaki ta representa 13%, y den nan dos ta 22% di incumplimento”, Meverly Romano a indica.

“Si nos ta wak e incumplimento total nos ta yega na mas of menos 20 mil auto, cu e belasting no ta paga na e momentonan aki”, Romano a acentua.

“Nos tin cu bisa si, cu e cobranzanan adicional pa e incumplimento ya a sali. Nan ta registra y si e persona mester a paga, por ehemplo, 150 florin di su belasting, e mester bay paga awo 225 florin, pasobra e boet ta 50% di 150. Pues, esey ta algo cu nos no ta desea pa ningun persona, pesey nos ta keda bisa constantemente pa cumpli na tempo, keda sin paga no ta un opcion, pasobra e debe ta keda acumula tambe y aworaki manera cu e lunanan ta bay, tempo ta bula, un djis aki ta Januari y bo tin cu paga atrobe e belasting. Bo tin un debe atras y no ta cumbini pa keda sin haci pago. Esaki ta algo cu nos ta bin ta bisando desde varios aña”, Meverly Romano a subraya.