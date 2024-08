Di 467 taxista na Aruba entre 110 pa 150 di nan no ta declarando nada

The content originally appeared on: Diario

Director di DIMP Luenne Gomes-Peters:



Como 23% no ta declarando ni un entrada na BBO

Gremio di Comerciantenan Uni pues tin razon

ORANJESTAD (AAN) Apenas siman pasa, DIARIO a publica declaracion di President di Comerciantenan Uni Aruba (CUA), cu a mustra cu tin indicacion cu tin hopi Taxi cu tin hopi aña sin cu nan ta pagando nada na impuesto. Nan no ta contribui na Aruba cu nan fair-share anto.

Esaki ta berdad of ta cos ekiboca? Pa sorpresa… a bin descubri awor cu confirmacion cu como 23% di Taxistanan no ta declarando nada na DIMP.

Director mes ta papia: Director di Departamento di Impuesto (DIMP), esta drs. Luenne Gomes-Pieters, a expresa den entrevista cu DIARIO, cu e Departamento di DIMP t’ey pa duna informacion ora ta trata cobranza di impuesto, procesonan den Departamento di Impuesto, y di tur contribuyente cu DIMP tin segmenta den su sistema, por duna data of detayenan sin identifica e contribuyente, claramente.

Manera ta conoci, DIMP a cuminza digitaliza y automatiza varios di su procesonan unda nan por tin un miho bista, tocante con e comportacion di e contribuyente ta.

“Por tin un percepcion cu a worde crea door di e statement cu a worde haci for di e taxistanan, cu Departamento di Impuesto lo no ta cobra of lo no tin bista riba esnan cu no ta cumpli cu pago di impuesto.

Pa nos mira e grupo aki como un tiki specifico, nos tin 467 plachi-T activo den nos sistemanan di impuesto. Di e 467 plachi activo nos ta mira cu un gran parti di e impuesto cu ta habri, ta toca BBO.

Asunto di BBO: E director di DIMP a splica cu nan a bin ta compronde cu tin “un percepcion cerca e taxistanan ta reina”. “Esey ta cu nan tin entrega nan declaracion di inkomstenbelasting, pero cu nan no mester entrega e declaracion di BBO”, Luenne Gomes-Pieters a señala.

El a agrega cu un taxista, si e ta opera den forma di eenmanszaak, lo mester declara su entrada den su formulario di inkomstenbelasting, pero tambe mester declara entrada di BBO pa luna, pasobra ta ganashi cu ta worde genera di e operacion di su actividadnan cu e ta haci.

“Mescos cu cualkier comerciante, un taxista tin su eenmanszaak y ta genera entrada y BBO. Eynan tin un mal percepcion of un mal entendimento, of segun e taxistanan ta pensa cu nan lo no mester paga BBO”, Luenne Gomes-Pieteres a agrega.

El a sigui bisa cu di e 467 plachi “TX” (contribuyente), tin 110 pa 150 cu no ta declarando nada. “Pues ora nos papia di ‘compliers’ nos ta wak hopi biaha, cu ta 80% ta cumpli y 20% no ta cumpli. Si nos tuma 110 contribuyendo di e 467 cu nos tin registra, e ta yega na un 23% cu no ta declarando ni un entrada na BBO den nan formulario. No ta entregando mes, nos ta mira”, director di DIMP a bisa.

Gomes Pieters a añadi cu locual si DIMP ta mira ta cu tin un gran parti cu a cera un areglo di pago, of ta entrega un carta di obhecion.

“Un carta di obhecion ta den behandeling cerca nos, of tin un suma cu no a vence ainda, cu Departamento di Impuesto no ta bezig ta colectando, pasobra ainda e fecha final pa paga no a yega”, Luenne Gomes-Peters a indica.