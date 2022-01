Dhanpat waarschuwt: ‘We moeten niet te vroeg juichen!’

25/01/2022 08:04 – Van onze redactie

Dokter Ritesh Dhanpat hoopt dat Suriname binnen een paar weken uit de vijfde golf zal zijn. Foto: Volksgezondheid

PARAMARIBO – Hoewel het reproductiegetal, de zogenoemde ‘r’, maandagavond voor de tweede dag op rij onder de 1 was, waarschuwt Ritesh Dhanpat, onderdirecteur Volksgezondheid, om niet te vroeg te juichen. “Pas als het reproductiegetal deze week beneden de 1 blijft kunnen we zeggen: ‘we zijn over de piek heen en gaan nu in de dalende trend'”, aldus Dhanpat in het Covid-19 Journaal.

Het dashboard op de BOG-website (https://bogsuriname.com/dashboard/) gaf maandag aan dat het reproductiegetal 0,71 was, nadat het zondag 0,82 was. Dhanpat, die arts is, legt uit dat de ‘r’ het cijfer is dat aangeeft hoeveel besmettingen ??n persoon als het ware maakt. “Als ??n persoon besmet is, gaat hij – afhankelijk van wat de ‘r’ is – zo veel personen besmetten. Als het reproductiegetal gelijk is aan 1,5, wil dat zeggen dat tien personen vijftien anderen besmetten.” Hij verduidelijk dat zo lang de ‘r’ boven 1 is, de golf gaat blijven toenemen. “Het moment dat de ‘r’ beneden 1 is, dan gaat de golf afnemen.”

De dalende trend van de ‘r’ is duidelijk waar te nemen. Bron: BOG

Dhanpat hoopt dat Suriname binnen een paar weken uit de vijfde golf zal zijn. “Dan zijn we voor een deel wel beschermd tegen alle eerdere varianten. Komt er een nieuwe variant – en die is besmettelijker en misschien gevaarlijker – dan kunnen we wel weer in dezelfde pandemie belanden. Maar als er mildere varianten zijn, dus niet gevaarlijk, dan hoeven we eigenlijk niet meer te vrezen na deze vijfde golf.”

De besmettingsgraad is wel nog hoog. Maandag was de ‘positivity rate‘ 44,92 procent, terwijl die eigenlijk onder de 10 procent moet zitten. Dhanpat vertelt dat meestal de daling ervan na een paar weken volgt. “De positivity rate heeft ook te maken met de bereidwilligheid van mensen die klachten hebben om te gaan testen. Hoe meer van deze mensen gaan testen, hoe eerder die kan gaan dalen.”

Hij onderkent dat aan de andere kant dat alles ook afhangt van de testcapaciteit. “Hebben we genoeg en voldoende en overal testlocaties?” Vanwege de heel lange rijen bij de Regionale Gezondheidsdienst en het BOG bijvoorbeeld – en om mass gathering te voorkomen – werd op 10 januari besloten de testtijden bij het BOG, het Regionaal Ziekenhuis Wanica en TropClinic te verruimen naar acht uur ‘s avonds.

