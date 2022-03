‘Deze dagen’ geen link met emotionele breakdown Shaq.sr

01/03/2022 08:01

Niet lang nadat Shaq.sr zijn emotionele breakdown deelde op sociale media, bracht hij zijn single ‘Deze dagen’ uit. Zijn volgers dachten dat hij liefdesproblemen had en daarom in een dip zat. Echter, daar is niks van waar. Het nummer ‘Deze dagen’ lag al een poos klaar, maar de artiest was nog niet ready om het te lanceren. “Ik was nogal onzeker over het uitbrengen van het lied, maar doordat die pressie op een gegeven moment te hoog werd, heb ik het uitgebracht.”

‘Deze dagen’ beschrijft een relatie, waarbij een van de partners

onzeker is over de stabiliteit ervan. Degene is bewust van de

gemaakte fouten en staat ervoor open om aan de relatie en aan

zichzelf te werken. De inspiratie komt van een waargebeurd verhaal,

dat zich lang geleden heeft voorgedaan. Shaq.sr heeft na lange

tijd weer een persoonlijk nummer gelanceerd, zoals hij dat deed met

zijn debuutsingle ‘Vallen en opstaan’. “Het is leuk om vrolijke

muziek te maken, maar dit is ook een deel van mij en ik heb te lang

gedaan alsof dat niet bestond.”

Er was onlangs wel een periode, waarbij Shaq.sr niet lekker in

zijn vel zat. Dit was te merken aan zijn posts op sociale media.

Waar andere mannen er stoer over doen en zich in de meeste gevallen

macho opstellen, liet de artiest zien dat hij niet oke was. “Je kan

je niet macho opstellen, terwijl je langzaam dood gaat van binnen.

Dat is niet de manier waarop we verder moeten.” De artiest vindt

het jammer dat er vanuit de maatschappij een bepaalde druk op

mannen wordt gezet, waardoor zij zich niet emotioneel durven te

uiten. Hij geeft aan dit wel te doen en dat het normaal is.

Mensen wisten pas toen hij het op sociale media deelde, dat er

wat aan de hand was. “Ik kreeg veel telefoontjes en berichten van

mensen die attentie toonden en die mij motiveerden om niet op te

geven.” De artiest voelt zich al een poos stukken beter. Muziek

heeft hem daarbij geholpen. “Muziek is mijnescape. Door muziek te

maken of ernaar te luisteren, kom ik tot rust.” Voor eenieder werkt

het anders, maar dit is zijn manier om met emoties om te gaan.

Shaq.sr zegt dat het niet verkeerd is je kwetsbaar op te

stellen.







