Deymar Enrique Jaramillo Choles

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Deymar Enrique Jaramillo Choles
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“Señor ta mi wardador, mi’n tin falta di nada

Den cunucu di yerba berde e ta ponemi sosega.

E ta hibami na awa trankil,

Pa mi bolbe haña forsa”.

Salmo: 23 

Nos ta anuncia fayecimento di:

Deymar Enrique Jaramillo Choles

*07-12-1961 – †21-02-2022 

Su mama:

† ALDA CHOLES GONZALEZ

SU TATA:

† OMAR JARAMILLO BARON y ESPOSA + ELSI FIGAROA

SU RUMAN NAN:

XIOMARA GAMEZ ZUNIGA y FAMIA

LEONARDO JARAMILLO CHOLES y ESPOSA

OMAR ELLIAS JARAMILLO IBARRA Y FAMIA

JORGE JARAMILLO IBARRA Y FAMIA

VICTOR HENRY JARAMILLO IBARRA Y FAMIA

ERICA JARAMILLO IBARRA Y FAMIA

GISELA ARENDS JARAMILLO Y FAMIA

GEOMAR JARAMILLO Y FAMIA

TANTA Y OMO NAN:

†SURAMA SALAZAR Y FAMIA

†FATIMA SALAZAR Y FAMIA

†VICTOR SALAZAR Y FAMIA

See also

MILDRED SALAZAR Y FAMIA

LEDA SALAZAR Y FAMIA

SU TANTA DI RESPET:   

AURA AREVALO Y FAMIA

SU PRIMA Y PRIMO NAN Y SOBRINA Y SOBRINO NAN TANTO NA ARUBA Y COLOMBIA

AMIGO NAN DI CAS Y RUMAN NAN/ MIEMBRO DI E IGLESIA DI JESUCRISTO

DI E SANTONAN DI E DELASTER DIANAN Y BISINA NAN.

DEMAS FAMIA NAN :

JARAMILLO – CHOLES – ZUNIGA- GAMEZ –MEDINA – IBARRA – ARENDS – RAMOS – SALAZAR –AREVALO – JACOPUCCI – KROSENDIJK –FLOREZ – PIMIENTA – QIUINTERO – PEREZ –MURGA –ARIZA – PINZON –INSIGNAREZ – EGEA – WEVER – DANIA –CRUZ – VAZQUEZ – MEJIA – DE LOS SANTOS – RODRIQUEZ – MENDEZ –AREGOCES  -DE ARMAS – GUTIERREZ – VARELA – RASMIJN  -ODOR

TA INVITA PA ACTO DI ENTIERO CUAL LO TUMA LUGAR NA  AURORA FUNERAL HOME DIARANSON 2 DI MAART 2022 DI 9’OR PA 11’OR DI MAINTA. DESPUES LO SALI PA SANTANA CENTRAL SABANA BASORA.

CONDOLENCIA LO TUMA LUGAR NA HOSPITALSTRAAT 15,  DIALUNA 28 DI FEBRUARI Y DIAMARS 1 DI MAART DI 7’OR PA 9’OR DI ANOCHI.

DISCULPA NOS PERO NOS NO POR RICIBI BISHITA DI CONDOLENCIA NA CAS.

 

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