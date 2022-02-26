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“Señor ta mi wardador, mi’n tin falta di nada
Den cunucu di yerba berde e ta ponemi sosega.
E ta hibami na awa trankil,
Pa mi bolbe haña forsa”.
Salmo: 23
Nos ta anuncia fayecimento di:
Deymar Enrique Jaramillo Choles
*07-12-1961 – †21-02-2022
Su mama:
† ALDA CHOLES GONZALEZ
SU TATA:
† OMAR JARAMILLO BARON y ESPOSA + ELSI FIGAROA
SU RUMAN NAN:
XIOMARA GAMEZ ZUNIGA y FAMIA
LEONARDO JARAMILLO CHOLES y ESPOSA
OMAR ELLIAS JARAMILLO IBARRA Y FAMIA
JORGE JARAMILLO IBARRA Y FAMIA
VICTOR HENRY JARAMILLO IBARRA Y FAMIA
ERICA JARAMILLO IBARRA Y FAMIA
GISELA ARENDS JARAMILLO Y FAMIA
GEOMAR JARAMILLO Y FAMIA
TANTA Y OMO NAN:
†SURAMA SALAZAR Y FAMIA
†FATIMA SALAZAR Y FAMIA
†VICTOR SALAZAR Y FAMIA
MILDRED SALAZAR Y FAMIA
LEDA SALAZAR Y FAMIA
SU TANTA DI RESPET:
AURA AREVALO Y FAMIA
SU PRIMA Y PRIMO NAN Y SOBRINA Y SOBRINO NAN TANTO NA ARUBA Y COLOMBIA
AMIGO NAN DI CAS Y RUMAN NAN/ MIEMBRO DI E IGLESIA DI JESUCRISTO
DI E SANTONAN DI E DELASTER DIANAN Y BISINA NAN.
DEMAS FAMIA NAN :
JARAMILLO – CHOLES – ZUNIGA- GAMEZ –MEDINA – IBARRA – ARENDS – RAMOS – SALAZAR –AREVALO – JACOPUCCI – KROSENDIJK –FLOREZ – PIMIENTA – QIUINTERO – PEREZ –MURGA –ARIZA – PINZON –INSIGNAREZ – EGEA – WEVER – DANIA –CRUZ – VAZQUEZ – MEJIA – DE LOS SANTOS – RODRIQUEZ – MENDEZ –AREGOCES -DE ARMAS – GUTIERREZ – VARELA – RASMIJN -ODOR
TA INVITA PA ACTO DI ENTIERO CUAL LO TUMA LUGAR NA AURORA FUNERAL HOME DIARANSON 2 DI MAART 2022 DI 9’OR PA 11’OR DI MAINTA. DESPUES LO SALI PA SANTANA CENTRAL SABANA BASORA.
CONDOLENCIA LO TUMA LUGAR NA HOSPITALSTRAAT 15, DIALUNA 28 DI FEBRUARI Y DIAMARS 1 DI MAART DI 7’OR PA 9’OR DI ANOCHI.
DISCULPA NOS PERO NOS NO POR RICIBI BISHITA DI CONDOLENCIA NA CAS.