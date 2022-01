“Dit is in principe een jump start om verder te gaan met een gezonde levensstijl. De bedoeling is dat ze hierna niet terugvallen in hun oude eetpatroon, maar dat ze gezonder eten”, vertelt Suelle Shepperd van Body Technicians Suriname (BTS) over het detox programma, dat elf vrouwen succesvol hebben doorlopen. Ze onderstreept dat het belangrijk is om het lichaam te ontgiften.