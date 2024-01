Detencion di ladron despues di persecucion peligroso

The content originally appeared on: Diario

Ladronicia di auto ta causando preocupacion

ORANJESTAD (AAN): Durante e madruga di diasabra, e actividadnan di ladron di auto ta siguiendo un curso peligroso y na un scala grandi. Segun por a compronde, un Hyundai Getz a wordo horta for di un compania.

Patruya di Playa, a wordo alerta mas o menos 4’or di madruga, a identifica e vehiculo aki y inmediatamente a start un persecusion. Ta trata di un persecusion formal cu un velocidad basta halto.

Polis tabata busca pa detene e ladronnan, kende tabata purba di scapa y evita nan detencion. E Hyundai Getz a ehecuta varios maniobra peligroso, tanto den Madiki como den area di Driemasterstraat, poniendo na prueba e capacidad di polis.

Na Belgiëstraat, un ciudadano a graba e momento unda polis tabata persegui e vehiculo, dunando un idea di con peligroso e situacion tabata.

Despues di un rato, polis, sin rindi, a logra stop e auto ora esaki a drenta den cura di un cas y dal kibra un meter di awa.

Na e punto aki, polis a logra detene un di e ladronnan, pero lamentablemente un otro, aparentemente un ladron di auto conoci pa autoridad, a logra huy.

E ladronicia di auto ta causando preocupacion constante i no ta mustra un solucion inmediato. Casi tur dia, ladronnan ta intenta horta of sustrae auto, no limitando nan mes na marcanan specifico manera Kia Rio, Picanto, Sportage, etc., pero tur auto cu por wordo horta ta den riesgo.

Ta imperativo pa cuida bo propiedad, haci uzo di medidanan di seguridad manera pone lock, instala alarma, pone bo auto den luganan safe y tene bo oido na alerta ora e riesgo di robo ta halto.