Destruccion politico di pais mester bira acto criminal!

Aruba ta bringa cu su mes sin regla e base legal pa stop abuso — *Eleccion 2013 a entrega victoria na e desastre financiero actual — *12.6 porciento a nace den fayo grandi di control di tur gremio

ORANJESTAD(AAN)—Pa mas cu nos kier awe nos no por tapa solo cu un dede.

Awe den e desaroyonan mundial di mayor preocupacion cu Siglo 21 por a crea, Aruba ta wordo confronta cu accionnan di Aruba contra Aruba.

No! Nos no a comete un eror tipografico, pero ta bolbe ripiti cu awe Aruba ta bringa Aruba, mientras Mike Eman mes ta trankil den su penthouse pa mira con e ta logra sigui manipula y regresa na poder.

Awe Aruba ta victima di e hecho, cu Aruba pa vota pa Mike Eman destrui Aruba for di 2009 manera prueba ta indica.

Loke ta pasa na e momentonan aki cu Aruba ta, cu e pais ta introduci un ley, cu ta haci posibel pa husticia persigui y condena un gobernante cu destrui su pais sabiendo cu e ta destrui e pais.

Ora nos papia, nos ta presenta prueba.

Na 2009 Aruba a vota pa Mike Eman reduci BBO cu mita. Pues segun e reglanan democratico, Aruba a duna Mike Eman e poder pa realisa su plannan cu Aruba, cu ningun momento el a studia manera e mester a studia, manera instancianan oficial ta mustra den nan conseho.

Instancianan oficial a bisa Mike Eman cu e ta destrui Aruba cu un debe di casi 100 Miyon si e baha BBO, cu e no por hustifica.

Mike a haci loke Mike tabata kier y asina a bay eleccion cu BBO como su logro.

Na 2013, Aruba a bolbe vota. Aruba a duna Mike mas voto como gratitud cu el a destrui Aruba, loke ainda Aruba no por a mira.

Mientrastanto for di 2010, Mike mes a duna di conoce cu e no por deshaci completamente di BBO y cu e hecho cu el a deshaci di entrada di Aruba, ni sikiera a duna resultado pa economia manera el a bisa cu lo ta e caso.

Esaki no ta DIARIO ta bisa. Esaki no ta loke ningun otro partido cu no ta AVP y Mike a trece dilanti.

Pa eleccion 2013, gremionan a faya y no a haci loke nan mester a haci cu ta lanta para contra e destruccion di Aruba pa medio di mitar BBO y introduccion di Bo Aruba y gastamento di placa na forma nunca bisto dor di Mike, cu a biaha henter mundo manera Tarzan tabata bula den selva.

Hulanda a bin pone fin na e wega di Mike Eman, cu a bay trata di pone fin na su salud y bida den Fort Zoutman, cu un cantidad enorme di hende a sostene.

Mike a destrui Aruba pa despues hinca Aruba den e aventura di Citgo, cu casi a haci cu awe Aruba tambe ta parti di e baluarte comunista di Nicolas Maduro.

Awe den un confrontacion mundial, cu por bira guera mundial, en busca di recuperacion di un pandemia, Aruba ta bringa contra su mes cu menasa di welga pa medidanan cu a resulta di loke Mike a haci.

Loke Aruba mester haci ta, pidi Hulanda yudansa pa mescos cu un empresa por manda un director cu a destrui un empresa prison, entama pasonan legal contra gobernantenan cu ta destrui nan pais cu nan maneho.

Gremionan na Aruba mester asumi nan responsabilidad cu nan no a lanta para contra Mike ora el a baha BBO y destrui Aruba. Gremionan na Aruba mester asumi nan responsabilidad pa e hecho cu no a exigi Mike bay cas ora Hulanda a baha Mike for di Fort Zoutman y asina evita tambe cu Aruba mester a sigui paga pa evita cu Mike supuestamente ta muri di hamber.

Aruba a bira victima di bofon politico, cu no por ya ripiticion pasobra awe henter Aruba ta paga na su forma, pa loke Mike a haci cu Aruba.

Trahadornan di Gobierno ta perde parti di nan entrada. Pueblo for di 2018, cu Mike a bay sconde, ta paga na medida cu Aruba mester a tuma.

Aruba ta un pais di Ley, cu mester pone punto tras di loke a pasa y hunto cu Hulanda traha Ley cu ta cera porta pa abuso politico.

Na mes momento gremionan mester ta mas atento cu loke politiconan ta haci pa haya voto pa uza politica pa nan bira grandi den mundo.

Nos ta spera cu por bin un solucion pa e 12.6 porciento y cu Aruba por uni den e recuperacion tan importante pa e pais.

Cu medida ta necesario ta un hecho pa henter Aruba cu a bira victima di un charlatan politico cu Hulanda mester a baha for di Fort Zoutman.