Despues di tres aña den gobierno Minister di Naturaleza no a drecha nada riba maneho di sushi

Otmar Oduber, Lider di Plataforma Nos Pais:

ORANJESTAD (AAN) – Otmar Oduber, lider di Plataforma Nos Pais, a yama un conferencia di prensa den aire liber, na lomba di Seri Tijsji.

El a expresa cu pa berguenza cu e bista por ta pa comunidad, pa casualidad a hinca tres desaster den otro den un solo imagen.

E dump, cu ya caba pa mas cu cinco aña pasa, unda tin rapport di PAHO cu ta parce tur hende a lubida riba dje, cual ta mustra con peligroso y desastroso e ta pa salubridad di nos poblacion, tanto e dump como e forma con ta maneha sushi na Aruba.

Oduber a bisa cu e tempo ey a encarga un Comision Nacional na Aruba unda tabata tin mas di 50 stakeholders cu a wordo scucha, y tur departamento di gobierno y instancianan priva a wordo involucra. Un rapport a wordo traha como tambe un plan cu mester a tuma lugar, pa den tres pa cuater aña por a soluciona e problema di sushi y desperdicio den nos pais.

Oduber a expresa cu por ta nos no ta wak’e den nos cura di cas, pero e ta yega den tur bario na Aruba, na momento cu tin e problema enorme di salubridad aki, y cu awendia por wak cu tin un minister di medio ambiente cu tin tres aña sinta den gobierno y nada no ta pasando desde cu un ley a wordo pasa den Parlamento.

E rapport di PAHO a mustra cu mester bay over, y hasta un proceso habri di destaho a tuma lugar, pa un incinerator wordo treci na Aruba. “Nos tin un incinerator chikito na e momentonan aki cu ta funciona den nos dump. E ta traha pa incinera bestianan morto, medical waste, y e materia cu ta wordo traha door di RWTZ door di DOW y Serlimar. Pero e tempo ey tambe a papia cu Aruba no por continua mas cu e problema enorme di sushi, cu nos tabata tin aki na Aruba”, Oduber a señala.

El a cuestiona cu Aruba ta cinco aña mas leu y e tempo ey politica partidista y motibonan personal di miembronan di Parlamento, cu e tempo ey “hasta a bula cura” di e presion cu tabata tin riba nan, no a pasa e ley y na Januari 2024 ainda e ley aki ta den Parlamento, den su segunda tanda di reunion publico cu no a wordo continua mas pa motibo di interesnan politico di e parlamentarionan di e tempo ey, cu no por a vota contra esnan cu tabata dicidi pa nan, kico nan mester vota.

Hasta tabata tin miembronan di parlamento cu a pone presion den coalicion, cu si nan ley no pasa, den e caso aki, anto nan lo no vota pa e ley di Serlimar. No pasobra nan tabata contra e ley Serlimar, ni algo cu nan no ta di acuerdo, pero tabata cuestion di “bo cani mi pa mi cani bo” “si bo no ta pasa mi ley den parlamento mi no ta vota pasobra bo tabata yabi e momento ey”, Oduber a subraya. Den otro articulo DIARIO ta sigui elabora tocante e declaracion aki di Otmar Oduber.