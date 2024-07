Desde awo parehanan di e mesun sexo por casa na Aruba y Censo ta prepara caba pa ehecuta e veredicto di Hoge Raad

The content originally appeared on: Diario

Basa riba Articulo 1 di nos constitucion tocante discriminacion

ORANJESTAD (AAN): Dialuna 15 di juli, durante e Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a atende 4 punto di gran importancia. Un di e puntonan a trata di e tema di e veredicto di Hoge Raad unda ta permiti matrimonio entre personanan di e mesun sexo na Aruba.

No ta permiti discriminacion den Constitucion di Aruba

Prome Minister a elabora riba e decision di Corte Supremo diabierna dia 12 di juli, den casacion den e caso di Fundacion Orguyo y un pareha local. Esaki ta un caso di casacion despues cu Corte di Husticia ya na december 2022 a tuma un decision na unda cu Corte a indica cu den Articulo 1 di Constitucion di pais Aruba, siendo e ley di mas halto, ta inclui cu no ta permiti discriminacion.

Na e momento cu no permiti parehanan di mesun sexo casa, segun Corte di Husticia, esey ta un discriminacion no aceptabel pasobra e ta viola bo propio Constitucion. Na december 2022, ademas cu Corte a indica cu ta un dicriminacion, tambe a bisa cu no mester ningun ley pa legalisa e matrimonio di mesun sexo, y automaticamente na Censo nan tin cu sigui e instruccion di Corte di Husticia.

Peticion di 18 mil firma pa bay cassatie

Prome Minister ta sigui bisa cu ora cu Gobierno a haya e decision di Corte di Husticia na december 2022, Gobierno a evalu’e y tambe a busca consehonan di un cassatie-advocaat. Tambe Gobierno e tempo ey a ricibi un peticion cu firma di alrededor di 18mil persona na Aruba pidiendo Gobierno pa bay cassatie.

Gobierno a evalua e consehonan di e cassatie advocaat y e peticion di e 18mil persona cu a entrega e firmanan y a tuma e decision pa bay cassatie.

Decision Corte Supremo 12 juli 2024

Diabierna ultimo, dia 12 di juli, Corte Supremo (Hoge Raad) a tuma su decision y a confirma locual Corte di Husticia a bisa na december 2022, cu e echo di no permiti parehanan di e mesun sexo casa na Aruba, ta un discriminacion y violacion di e Constitucion di pais Aruba.

Basa riba esaki ta ripiti e instruccion na Censo pa bay over y permiti e matrimonio entre personanan di e mesun sexo na e mesun forma cu ta permiti e matrimonio entre personanan di sexo opuesto.

Decision final

E mandatario ta indica cu esaki ta trece un decision final den e discusion. Riba casacion no tin nada otro. Prome Minister a remarca tambe cu tampoco por bin un referendum riba e tema aki pasobra Hoge Raad den su decision simplemente a duna interpretacion na e Constitucion di Aruba.

Un referendum no por bay riba un constitucion. Un referendum por mustra cu por cambia un constitucion den futuro pero esey ta un procedura diferente pa cana y ta riba su mes.

“Desde awo parehanan di e mesun sexo por casa na Aruba y Censo ta prepara caba pa ehecuta e veredicto aki di Hoge Raad. Mirando cu e decision aki aworaki ta esun final, mi deseo grandi pa e pueblo di Aruba ta pa nos por uni un biaha mas, laga nos diferencianan un banda y sigui traha riba e bienestar di nos pais. E tema aki e tema aki tin comunidad dividi, no desde awo sino di hopi tempo caba y no ta na Aruba so. Sinembargo awor cu nos tin un decision final, y cu nos mester respeta e decision, laga nos uni manera e comunidad cu nos ta, convivi cu otro manera ruman, inclui otro den nos oracion y sigui ta agradecido pa tur e bendicionnan cu nos tin den nos bida y na Aruba pa asina nos ta mas fuerte pa enfrenta retonan”, Prome Minister a enfatisa.