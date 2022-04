Desde 1 di Maart caba Banco Central di Aruba a subi e tasa di reserva obligatorio cu dos punto di porcentahe

The content originally appeared on: Diario

Pa reduci e nivel di likides excesivo na e banconan comercial

ORANJESTAD (AAN): Durante e reunion di 10 di februari 2022 y despues di a revisa e dato economico y monetario mas recien, e Comite di Maneho Monetario (CMM) di Banco Central di Aruba (BCA) a dicidi pa hisa e tasa di reserva obligatorio di 14,0 porciento pa 16,0 porciento entrante 1 di maart 2022.

E decision aki ta basa primordialmente riba e nivel halto di likides excesivo na e banconan comercial, incluyendo un efecto modesto di subidanan anterior den e tasa di reserva obligatorio riba e nivel di likides excesivo na e banconan comercial.

A considera e siguiente informacion y analisis pa yega na e decision aki:

Reservanan internacional: E reservanan internacional (incluyendo e diferencia di revaluacion di oro y reserva di divisa) a aumenta cu Afl. 49,8 miyon, te cu y incluyendo 21 di januari 2022, compara cu fin di december 2021. E aumento den e reservanan internacional tabata debi principalmente na entradanan relata na turismo.

Mientrastanto, reservanan oficial di divisa a nota un subida di Afl. 16,5 miyon. Consecuentemente, e reservanan oficial y e reservanan internacional a crece te na, respectivamente, Afl. 2.761,4 miyon y Afl. 3.179,4 miyon riba 21 di januari 2022 (Grafico 1). Di e manera aki e reservanan a keda na un nivel adecua ora di compara nan cu e nivel critico di pagonan relaciona cu e cuenta coriente di e balansa di pago y e metrico di ARA di IMF (Tabel 1).

Desaroyonan den credito: Durante december 2021, credito total di e banconan comercial a baha cu Afl. 139,3 miyon of 3,5 porciento te na Afl. 3.824,8 miyon, compara cu fin di 2020. E caida aki tabata debi na e categorianan ‘otro’ (-Afl. 90,0 miyon of -17,7 porciento), ‘credito na individuo’ (-Afl. 26,0 miyon of -1,4 porciento) y ‘credito na empresa’ (-Afl. 22,4 miyon of -1,5 porciento).

E bahada den e categoria ‘otro’ a resulta primordialmente door cu banconan comercial local tabata tin un cantidad mas abou di bononan di gobierno. E categoria ‘credito na individuo’ a cay pa motibo di un demanda mas abou pa ‘credito na consumidor’, cu a worde parcialmente mitiga pa un subida den hipoteca pa cas. Mientrastanto, e categoria ‘credito na empresa’ a baha door di caida den hipoteca comercial, fianza riba cuenta coriente y fianza riba termino mas largo.

Inflacion: Na december 2021, e Indice di Prijs di Consumo (CPI) tabata 3,6 porciento mas halto compara cu e mesun luna di e aña anterior. E promedio anual di e tasa di inflacion a alcansa 0,7 porciento na december 2021, cual ta 0,5 porciento mas halto cu e luna anterior (Grafico 2).

E subida den CPI compara cu e aña anterior tabata causa primordialmente door di crecemento den prijs di gasoline cu a afecta e componente di ‘transporte’ (contribuyendo cu 1,9 punto di porcentahe). E aumento aki a worde amplifica tambe cu prijsnan mas halto den ‘operacion di vivienda’ (contribuyendo cu 0,6 punto di porcentahe), ‘cuminda’ (contribuyendo cu 0,5 punto di porcentahe), ‘recreaccion y cultura’ (contribuyendo cu 0,3 punto di porcentahe), ‘otro productonan y servicio’ (contribuyendo cu 0,2 punto di porcentahe), ‘vivienda’ (contribuyendo cu 0,1 punto di porcentahe), y ‘restaurant y hotel’ (contribuyendo cu 0,1 punto di porcentahe).

E crecemento aki a worde parcialmente mitiga pa prijsnan mas abou den e componente di ‘salud’ (contribuyendo cu -0,1 punto di porcentahe). Mientrastanto, e otro componentenan no a cambia.

Likidez:di banconan comercial: E total di likides excesivo na e banconan comercial a subi te na Afl. 1.320,5 miyon na december 2021, compara cu Afl. 1.107,4 miyon na december 2020 (Grafico 3).

Comparacion mensual a mustra cu e total di likides excesivo a expande na december 2021 compara cu november 2021, aunke a hisa e tasa di reserva obligatorio cu un punto di porcentahe riba 1 di december 2021. Un expansion den e nivel total di fondonan di likides[1] na e banconan comercial a mitiga e subida den e tasa di reserva obligatorio. Consecuentemente, e nivel di likides excesivo a subi y a permanece significantemente riba e nivel di prome cu e pandemia.

E nivel amplio di likides excesivo na e banconan comercial ta parcialmente causa pa e falta continuo di demanda pa credito. Adicionalmente, e aporte di FASE y subsidio di salario duna door di gobierno di Aruba pa mitiga e efectonan economico di e crisis relata na COVID-19 a contribui na e nivel eleva di likides excesivo.

Na mes momento, e asina yama “prudential liquidity ratio” di e banconan comercial, cual ta midi e porcentahe di activo likido compara cu e activo total netto di e banconan comercial, a keda na un nivel comfortable di 38,0 porciento den december 2021, cual ta hopi mas halto cu e asina yama “prudential liquidity ratio” minimo rekeri di 18,0 porciento.

[1] E total di fondonan di likides di banconan comercial ta consisti di e siguiente componentenan: “cash”, cuentanan coriente y depositonan riba termino largo teni na BCA, cuentanan coriente y depositonan riba termino largo di otro banconan comercial, “short-term securities”, bononan di gobierno, y otro “marketable securities”.