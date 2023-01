Des succès, des découvertes et des promesses

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Omnisports. Rétro 2022

De gauche à droite : Timothé Koumba-Boutin (Beach Tennis Martinique – Schœlcher) et Amélie Thiant (SXM-FCBT) Saint-Martin. • FFT

L’année 2023 s’annonce prometteuse tant certains athlètes ont brillé par leur talent. En passant par les exploits du handball, à ceux du beach tennis ou encore de l’athlétisme, le sport martiniquais a su rebondir après ces années de crise sanitaire.

La saison de handball prenait son envol en janvier

2022 avec les finales de la 54e édition de la coupe de Martinique

2020-2021 (reportées à cause du Covid) remportées chez les dames

par le Réveil Sportif devant l’Arsenal 19 à 17 et l’USC Citron aux

dépens de l’UJ Redoute (24 à 17). En Avril 2022, la 55e édition de

la coupe de Martinique (2021-2022) a été enlevée au féminin par

l’Entente MEG devant l’Arsenal (26 à 24 après prolongation) et au

Masculin par le FR Roches Carrées dont c’était une première au

détriment de l’Espoir de Floréal 24 à 23.

Mais le clou de la saison ont été les finalités

des championnats de France de N1 et N2 pour les dames et N2 et N3

pour les hommes. Si l’USC Citron (champion de Martinique devant

l’Etoile de Gondeau), devait se contenter de la médaille de bronze

du Tournoi ultramarin, les Robertines, elles, obtenaient un nouveau

titre en battant en finale de la 28e édition de la Poule des As

l’Entente MEG 30 à 23 à l’aller et 27 à 16 au retour, et faisaient

sensation à Créteil. Non seulement en conservant leur titre de

championnes de France Ultramarines mais en enlevant celui de

championnes de France de Nationale 1 devant Palente Besançon

29…