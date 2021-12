Dertien punten voor Leter in verliespartij Dixie State

31/12/2021 02:20 – Terence Oosterwolde

Dancell Leter doelt de bal over de uitgestrekte armen van een speler van Tarleton State University. Foto: Dixie State BBall

PARAMARIBO – In haar laatste wedstrijd van 2021, maar de eerste ontmoeting van de Western Athletic Conference (WAC), heeft Dixie State University donderdagavond verloren van Tarleton State University. Surinames Dancell Leter eindigde met dertien punten in 29 minuten.

De basketballer scoorde vier van de zeven veldbaskets en ??n van de drie three-pointers. Verder benutte hij twee van de drie vrije worpen. Leter, die in de basis stond, was ook goed voor twee rebounds, drie assists, twee blocks en ??n steal. De forward maakte drie fouten en had twee turnovers.

Dixie State staat zaterdag weer op het veld. Tegenstander is dan Abilene Christian University. De ontmoeting wordt gespeeld in de eigen Burns Arena in Saint George. The Trailblazers, die zijn teruggevallen naar een 7-7 winst-/verliesstaat, hebben hun laatste twee duels op rij verloren.

Voor de tweede keer in tien dagen werd een wedstrijd van Gavin Kensmil en SFA geschrapt wegens Covid-19.

Ook Gavin Kensmil had donderdagavond in actie moeten komen met de Stephen F. Austin State University. Echter, voor de tweede keer op rij ging er een streep door de ontmoeting. De partij tegen University of Texas Rio Grande Valley werd donderdag gecanceld vanwege Covid-19-besmettingen bij de tegenstander.

De wedstrijd in het eigen William R. Johnson Coliseum zou SFA’s eerste in de WAC worden. Het duel wordt nu op 11 januari ingehaald. Ook de ontmoeting van 21 december tegen de Jackson State University vond niet plaats vanwege Covid-19. De non-conference game zal niet worden ingehaald. SFA (8-4) verloor haar laatste twee partijen.

