Derrick Garden wil bewijzen dat Suriname ook kan zaalvoetballen

19/01/2022 08:02 – Marinio Balsemhof

Derrick Garden (3) die naam heeft gemaakt als veld- en zaalvoetballer, zal nu dezelfde successen najagen als coach van de U23-zaalvoetbalselectie. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – “Het is een eer. Ze hebben wat in mij gezien. Ik zal nu moeten bewijzen dat het geen verkeerde keus is geweest.” Derrick Garden ziet met zijn aanstelling als bondscoach van de zaalvoetbalselectie voor spelers onder 23 jaar (U-23) zich gesteld voor een uitdagende taak. Heel gedreven wil hij het vertrouwen dat de Surinaamse Zaalvoetbalbond in hem heeft gesteld met goed resultaat terugbetalen.

Maar meer nog wil Graden samen met zijn staf de regio laten zien dat Suriname ook kan zaalvoetballen. Hij moet een selectie voorbereiden op deelname aan het Caribisch kampioenschap eind juni op Guadeloupe.Garden denkt dat hij met zijn assistent Gino Brandon en teammanager Roy Mohan en de spelers een goede en sterke selectie te kunnen smeden, die aanspreekbare prestaties kan neerzetten op het toernooi.

Dat is ook de afspraak die Garden heeft met de bond. “Als coach moet je weten dat prestaties tellen. Als die goed zijn, kan het zijn dat je weer voor een ander toernooi wordt gevraagd. Dus ze hebben mij voor dit toernooi aangesteld en daarna zien we wel.” Volgens hem loopt er genoeg talent rond in Suriname om een goed en sterk team te smeden.

In de seniorenselectie zaten er vier jongens onder de 23 jaar. Garden wil ook hen meenemen, maar zal eerst een persoonlijk gesprek met ze hebben, omdat zij net als de anderen keihard voor hun positie moeten werken. “Wij gaan met slechts tien man en ik wil tien spelers die willen strijden voor Suriname. Namen tellen niet bij mij. Je gaat moeten werken voor je positie. Als je er moet staan, zal dat gebeuren. Je moet er alleen maar hard voor werken.”

Garden heeft op dit moment ongeveer veertig zaalvoetballers geselecteerd die twee keer per week trainen. Er wordt veel aan partijspel gedaan om hen in actie te zien. “Ik heb mijn eigen speelplan en zienswijze en wil jongens selecteren die daar invulling aan kunnen geven.” Het is de bedoeling dat langzaamaan spelers uitvallen tot dat er ongeveer 25 over zijn, waaruit de uiteindelijke selectie van tien man zal worden gevormd.

