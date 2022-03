Derrick-EE zit niet sondro lobi

28/02/2022 17:59

-

Shanavon Arsomedjo

Shalina Gomes en Derrick-EE zingen de c ‘Sondro Lobi’.

Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

Een nummer dat Derrick-EE altijd heeft aangesproken, is de uit 1982 daterende klassieker ‘Sondro lobi’, gezongen door Hannah Belliot en wijlen Clarence Breeveld. De zanger koos er daarom voor om er een cover van te maken. Derrick-EE, die het lied als een liefdesnumer beschouwt, wil eenieder erop attenderen dat liefde van essentieel belang is en dat de mens er zonder nergens is.

“Ik wil met dit nummer mensen eraan herinneren dat ze met meer

liefde naar elkaar toe moeten leven. We leven in een zeer woelige

en stressvolle tijd. We kunnen zeker wat liefde gebruiken.” De

artiest hoopt met dit lied veel mensen terug te voeren naar vroeger

en de wat jongere generatie erbij te betrekken om ook iets met zijn

boodschap te doen.

De gloednieuwe versie van ‘Sondro Lobi’ is geworden wat de

zanger zich had voorgesteld. “Het is op-en-top ambiance. Een mooie

tweestemmige samenzang met Shalina Gomes in het Sranan. De

pop-reggaesong harmonieert prachtig met de geslaagde vocale

arrangementen.”

De muziek ligt voor 90 procent in handen van de artiest, die ook

de producent is. Derrick-EE is Derrick Eiflaar. EE staat voor

Eiflaar Extra. Hij is van huis uit bassist. Het zingen begon

ongeveer zes jaar geleden. Derrick-EE geeft zijn krachten ook aan

de Royal Roots Band en Roots Riders. Maar ook binnen de kasekoscene

levert hij zijn bijdrage aan de Tweede Kamer More Faya en Kaseko

Messengers.

Uw browser ondersteunt helaas geen iFrames







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina