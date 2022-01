Derecho laboral servicio di Gobierno ta prioridad!

The content originally appeared on: Diario

Gobierno no tin e facilidad di sector priva pa ahusta su gastonan — *Situacion mundial ta exigi revision di pago di tur rango den Gobierno — *Pago Ministronan y Parlamento ta mara na salarionan mas halto

ORANJESTAD(AAN)—Kico ta prioridad di Gobierno na inicio di un aña cu a cuminsa como un temporada di crisis mundial creciente y di incertidumbre grandi?

Pa por yega na un analisis debido di loke mester tin atencion gubernamental na prome lugar, mester uza e berdad di bida como base.

Tur hende, tur instancia, tur organisacion mester di un base financiero cu ta permiti haci gastonan mas importante y reduci gastonan cu no tin urgencia of cu no ta cuadra cu e forsa financiero di un persona, un instancia of un organisacion.

Pa yega na e conclusion cu na 2022 tanto Gobierno como Parlamento mester hiba un maneho realistico riba tereno monetario, mester indaga den leynan cu ta regla e bon gobernacion di politiconan y bon ehecucion di nan funcion enfrente e loke ta e midi legal pa sector priva.

Pa nos bay directamente al grano, nos mester para keto na loke ley ta bisa di e bon maneho di un negoshi.

Segun ley, un empresario cu dirigi su negoshi na un forma cu e negoshi por wordo declara bancarota, e empresario por wordo persigui legalmente pa un acto criminal.

Pues un empresario cu ta hiba un maneho cu mester resulta den estado di bancarota, por bay prison.Punto.

Esaki ta comparabel cu ley cu ta regla e trabou cu gobernantenan mester haci riba tereno financiero, cu ta e Ley di Contabilidad, cu ta exigi legalmente un maneho financiero responsabel di un Gobierno, pero te awe no ta atende cu e forma cu concretamente ta castiga e gobernantenan cu ta hiba e pais na estado di bancarota.

Por papia pues di inhusticia enfrente Pueblo si mira con Aruba a wordo hinca den un debe nacional, cu a destrui futuro di Aruba prome cu Covid-19 a haci su entrada.

Awe no ta e gobernantenan cu por sigui grita como oposicion den arena politica, ta den problema.

Aruba ta drenta e temporada mas dificil den su historia, manera for di 2021 DIARIO a anuncia.

E situacion mundial ta bira cada rato mas critico, hasta mas dificil pa pronostica. No tin stabilidad mundial riba ningun tereno na inicio di 2022.

Den e situacion aki, tur ciudadano conciente y cu sentido di responsabilidad ta exigi di gobierno pa e baha su gastonan y pone gasto na haltura di loke por spera na entrada realistico.

Den e cuadro aki mester tene na consideracion e menasa serio pa sector di turismo debi na factornan cu DIARIO a pronostica y cu awor ta uni cu por ehempel condicionnan di tempo na Merca, cu a baha e cantidad di buelonan disponibel.

Transportacion di biaheronan na Merca, ta confirma e informacionnan di DIARIO, cu Omicron ta baha e volumen comercial y ta afecta produccion riba tur tereno y asina tambe cerca personal den e ramo di aviacion.

Parlamento di Aruba, representacion di ciudadanonan Arubano, tin e obligacion pa atende cu e Ley cu ta regla pago y beneficionan di trahadornan di Gobierno, cu cual Gobierno no por mishi sin mas.

Sector priva conoce un Ley di Retiro pa evita un compania bati bancarota debi na su gastonan.

E tarea di Parlamento ta bira pa revisa gastonan di Pueblo cuminsando cu Parlamento y Gobierno y companianan di Gobierno.

E salarionan di Parlamento y Gobierno ta mara na e salarionan mas halto den Cuerpo di Ambtenaar, e grupo mas chikito di personal cu Pueblo ta paga.

Pueblo di Aruba legalmente no tin un acuerdo di trabou cu Miembronan di Parlamento y Ministronan, cu ta wordo paga segun un areglo special.

E areglo aki ta entrega Parlamento un entrada, sin horario fiho di trabou, cu cantidad di beneficionan cu hasta enfrente Ministronan y nan pakete di trabou y responsabilidad diario, no ta realistico.

Pues 2022 ta exigi pa politiconan cu un funcion publico, cuminsa drecha mundo y cuminsa cu nan mes, cu e gastonan di personal di ariba te abou.

Aruba conoce 16 rango di salario pero no tin di otro banda e balansa cu ta garantisa cu pago di personal den tur caso, ta hustifica pa e labor cu cualificacion ta exigi.

Nos no kier mishi cu bon trahador, excelente empleado publico cu e ponencianan aki.

Aruba a drenta un temporada sumamente dificil. Aruba mester paga pa su sistema politico, cu ta base di gobernacion di un pais democratico.

Aruba mester mester por carga e gastonan aki sigur ora tuma nota, cu un crisis mundial ta pone entrada di e pais cu ta depende di su comercio y tur trahador, na peliger!