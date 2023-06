Departamento Meteorologico ta adverti pa calor excesivo e dianan aki

The content originally appeared on: Diario

Lo bay “sinti temperatura” comosifuera ta 40º C

ORANJESTAD (AAN): Riba Diahuebs merdia, Departamento Meteorologico Aruba (DMA) a emiti un “Aviso pa Calor Excesivo”. E advertencia aki ta valido for di Diabierna 12:00 pm te cu Diamars 6:00 pm.

Ta papia aki di tempo di calor excesivo cu ta wordo spera e fin di siman aki, y parti di otro siman.

Un gradiente di presion abao causa pa un disturbio den diferente nivel di atmosfera lo produci un biento zwak di direccionan varia. E caracteristica aki lo dura pa algun dia te na ora e disturbio kita for di Caribe.

Temperaturanan maximo di Diabierna pa Diamars lo oscila di 34º pa 36º grado Celcius. Cu un porcentahe halto di humedad den 80 te 90% lo contribui na un indice di calor (temperatura aparente) rond di 40º te 45º grado Celcius cada dia. Esey ta loke hende conoce como “Feels like 40º C” of tambe “Feels like 45º C”.

E calor y humedad halto lo no baha mucho anochi cu temperatura bahando solamente te un minimo di 27º te 28º grado. Esaki lo aumenta e peligro pa hendenan cu no por haya un lugar adecua pa refresca nan curpa.

Calor excesivo ta e asesino di tempo nr. 1. Hende mester ta prepara pa e peliger cu calor excesivo ta ocasiona. mucha chikito. Hende grandi y hende cu malo di curazon ta esnan mas expone.

No bay cana den hardin of bari bo cura entre 10:00 am y 3:00 pm. Limita actividad pafo di cas solamente pa oranan trempan di mainta of ora solo baha. Si bo tin un airco, haci uso di dje. Of a lo menos habri bentana pa laga aire pasa y circula.

Accion di Precaucion: Un aviso pa calor excesivo ta nifica cu un periodo di temperatura halto ta worde spera. E combinacion di temperatura y humedad halto lo combina pa crea un situacion den cual malesa causa pa exposicion prolonga na temperatura halto lo por presenta.

Recomendacion: Por fabor bebe hopi likido durante henter dia! Evita di haya un ‘zonnestreek’. Evita cu bo curpa ta shut-down debi na calor. Keda den camber cu airco. Keda aleha for di solo.

Si bo no tin airco na cas, busca forma pa bay relaha den edificionan cu tin airco (e.o. Biblioteca, etc)