Departamento di Salud Publico ta conseha publico pa gosa di Carnaval responsablemente

ORANJESTAD (AAN): Temporada di Carnaval ta den full swing. Un temporada dushi, pero tambe un temporada di hopi risico cu ta rekeri pa nos cuida nos salud pa evita consecuencianan cu por tin efectonan pa bida largo.

Departamento di Salud Publico ta keda encurasha mayornan pa cuida y proteha nos muchanan. Menor di 5 aña y no hiba nan actividad di Carnaval, e realidad ta cu mucha chikito no ta gosa di Carnaval manera mucha mas grandi of persona adulto. E dia ta mucho largo y druk pa nan y nan ta cansa lihe y por bira irita.

Mayornan cu ta bay actividadnan di Carnaval cu mucha mas cu 5 aña mester tin bon bista riba nan constantemente pasobra ta facil pa perde un mucha for di bista, mucha por pasa facilmente bou baricada cu peliger pa keda atropea pa trucknan cu ta pasa of simplemente e mucha por perde den e multitud. Corda protehanan oido usando earplugs, e musica duro por causa daño inreparabel na nan oido. Na nos hobennan y participantenan cu ta gusta baila cerca di e speakernan proteha boso oido pasobra esaki por causa daño permanente na bo oido. DVG ta haci peticion na tur participante, mirones, mayornan pa semper uza earplpugs y proteha boso oido y oido di boso yiunan na tur momento.

Un otro factor cu DVG ta pone hopi atencion na dje ta solo. E paradanan den dia ta hopi ora largo y un persona ta worde exponi tur e oranan aki na e rayonan dañino di solo. DVG ta conseha publico y e participantenan den Carnaval pa bebe suficiente awa pa no deshidrata. Bisti un pechi of sombre y para den sombra pa proteha contra solo y si bo ta den parada percura pa bo headpiece ta di tal manera cu e ta cubri bo cabes. Uza bril di solo cu UV protector pa proteha e wowonan y no lubida di hunta sunblock SPF 30 of mas pa proteha bo cuero contra e rayonan di solo. Corda cu sunblock mester worde aplica di nobo caba pasa 1-2 ora pa por garantisa un bon proteccion. Cancer di cuero no ta desaroya di un dia pa otro pero si despues di un temporada largo di exposicion na rayonan fuerte di solo cu nos na Aruba no por evita.

Como adulto sea conciente di bo consumo di alcohol y papia cu nos hobennan riba e peliger y consecuencia di esaki. Bou di influencia di alcohol, ta conoci cu e ser humano no ta apto pa tuma e miho decisionan p’esey si bo ta bebe, bebe modera y no stuur ningun vehiculo di motor.