Departamento di Recurso Humano ta perhudicando e ambtenaarnan y ni decisionnan di Corte ta respeta

The content originally appeared on: Diario

Edward Maduro, Presidente di SADA:

ORANJESTAD (AAN)- Edward Maduro, presidente di Sindicato di Douane, den conferencia di prensa a sigui bisa cu nan ta wak cu e funcionamento di Departamento di Recurso Humano di Gobierno (DRH), ta perhudicando e ambtenaarnan den su totalidad.

Maduro a subraya cu e miembronan di SADA ta core cu un problematica grandi riba esaki, pasobra cada bez nan posicion huridico ta wordo afecta, unda cu promocionnan, por ehemplo, ta wordo inhustamente tranca, ta cosnan cu por wordo soluciona na mesa, pero lamentablemente, esey no ta tuma lugar.

El a agrega cu DRH ta actua comosifuera nan tin poder, cu nan ta intocable cu ni gobierno mes ta mete den DRH. “Nos ta wak casonan di nos miembronan cu, por ehemplo, apesar cu minister a duna instruccion pa no stop salario di un colega, nan a stop’e toch. Nos mester a bay bringa e caso den Corte, y nos no a wak ningun tipo di sancion of represalia, unda cu minister no ta actua contra e actuacion di DRH cu ta haci kico e kier. DRH no ta respeta decisionnan di minister y ora nos ta purba yega na un solucion, of indica cu locual DRH ta haci ta inhusto, e no ta haya ningun tipo di sancion”, Maduro a remarca, agregando cu e ambtenaarnan chikito ta wordo trapa y castiga.

Por wak cu ambtenaarnan ta gana caso den Corte, DRH no ta respeta decisionnan di Corte y hopi biaha mester bay Hogeberoep, y ora ambtenaar ta gana nan caso den apelacion, atrobe nan tin cu cana un caminda di Cruz, pa e ambtenaarnan haya e cosnan cu nan merece.

El a reitera cu tin hopi caso inhusto ta tumando lugar, specificamente e ultimo añanan, y constantemente e situacion aki ta sigui. Tin ambtenaarnan cu ta gana nan Caso den Corte pero nan no por haya nan decreto nobo, unda ta bisa cu Corte ta duna nan razon, pero DRH ta core saca un landsbesluit di nobo, pa e tin cu sigui cana su caminda den Corte.

Maduro a bisa cu SADA a tuma nota di un declaracion di Minister Presidente tocante e ultimo acontecimento cu a tuma luga, unda el a purba defende e Departamento aki, bisando cu tin scarcedad di personal, y cu nan ta haci nan maximo pa aconseha gobierno y tuma decisionnan.

Por compronde cu kizas tin scarcedad di persona, pero esey no kiermen cu por acepta cu nan ta trapa riba ambtenaar. Pues, apesar cu tin scarcedad di personal, por wak cu inhusticia ta tuma lugar. “Dus, nos no por compronde e posicion di Minister Presidente riba esaki, pasobra esey no ta convence nos cu ta hustifica e trato cu ambtenaarnan a bin ta hayando, y no solamente den Cuerpo di Aduana, pero nos ta wak cu den henter e aparato gubernamental, esaki ta tumando lugar. Bay Corte ta nada barata y SADA kier pa haya un solucion structural riba mesa di negociacion.