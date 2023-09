The content originally appeared on: Diario

Pa tur pregunta of ayudo pa cu e yenamento di e declaracion di BBO

ORANJESTAD (AAN): Relaciona cu e implementacion di e sistema di cobransa di BBO na frontera cu a drenta na vigor dia 1 di augustus ultimo, Departamento di Impuesto a haci algun adaptacion den e declaracion di BBO, BAVP y BAZV conforme e cambionan di ley.

E declaracion estilo nobo di BBO di e luna di augustus 2023 ta disponibel den e portal “BO impuesto” (BOi) entrante 4 di september 2023. E ultimo dia pa entrega e declaracion aki ta 15 di september 2023. Pa yuda e comerciantenan mas tanto posibel cu e yenamento di e declaracion di BBO y contestacion di e preguntanan, Departamento di Impuesto a activa e “Helpdesk BBO na frontera”. Comerciantenan por yama 522 7438 entre 8 or di mainta y 5 or di atardi of manda un e-mail na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Den e dianan venidero, Departamento di Impuesto ta bay publica tambe un video di instruccion pa yuda e comerciantenan den forma visual pa yena e declaracion estilo nobo di BBO.

Departamento di Impuesto ta conseha e comerciantenan pa consulta e pagina web tambe: BBO na frontera Departamento di Impuesto.