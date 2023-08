Departamento di Asuntonan Social hunto cu diferente fundacion a organiza congreso pa pareha ‘Cende e Chispa di bo Relacion’

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): Comision Vision Pedagogico, forma pa Departamento di Asuntonan Social, Centro pa Hoben y Famia, Fundacion pa Nos Muchanan,

Stichting Wit Gele Kruis, Fundacion Respetami y Tienda di Educacion a anuncia cu nan a uni forza y a organisa un congreso pa pareha.

Yvonne Bermudes, coordinador di Centro pa Hoben y Famia a splica cu esaki ta prome biaha cu nan ta organisa e tipo di congreso aki na Aruba, y meta di e congreso aki ta pa stimula y ofrece informacion, herment, tips na parehanan y tur persona cu no tin pareha of no ta den un relacion ainda, por ricibi informacionnan con pa reconoce si e relacion ta sano. Y si ta hende ta den relacion, con pa mantene of activa e ‘candela’ di amor den e relacion.

Despues di a tuma nota cu den comunidad tin hopi caso di discordia y divorcio ta sosodiendo, como e cifra di divorcio ta halto, Comision Vision Pedagogico ta traha y ta mira e necesidad den famianan, y traha den area preventivo pa trece concientizacion den comunidad riba e impacto di un relacion di pareha tin riba muchanan y siguiente generacion. Nan ta para pa muchanan lanta den un ambiente sano, safe y cu hopi amor, cu tambe encera e relacion entre e pareha.

E congreso ta tuma luga dia 3 di september na Renaissance Convention Center di 9’or di mainta te cu 4’or di atardi y ta completamente gratis. Señora Bermudes ta invita comunidad di aruba pa participa y a pidi pa registra mandando un WhatsApp na 699-8900 of yama 528-1200.

Riba e dia aki ta bay tin tres orador y nan lo comparti diferente informacion valioso pa esnan cu kier sa mas, con pa reconoce si bo ta den un relacion sano.

Señora Bermudes a enfatiza cu e congreso no ta solamente pa pareha pero tambe esnan cu no ta den relacion y kier sa mas riba kico ta consisti un relacion sano.