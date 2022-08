Departamento di Asuntonan Economico preparando pa curso ‘Empresario Prepara II’ na September

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria/IDEA, ta ofrece un curso pa tur empresarionan of futuro empresarionan.

Riba 5 di September venidero iniciativa pa Desaroyo di Empresa Arubano (Idea) ta presenta su curso “Empresario Prepara II” cual ta organiza door di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria.

Desde existencia di IDEA na aña 2012 ta duna e curso aki. IDEA e aña aki a cumpli 10 aña di existencia den luna di februari y un di e servicionan mas importante di IDEA ta e parti di educacion pa tur persona cu ta desea di habri un negoshi of cu tin un negoshi existente.

Meta di e curso aki ta: (*) Pa yuda nos clientenan y futuro empresarionan con pa crea un cultura innovativo den nan negoshi, (*) Con pa cumpli cu nan debernan cu e pago di impuesto. (*) Con pa diseña un website y sigui engrandece e nivel di informacion y strategia pa haci di nan negoshi uno exitos. (*) Con pa maneha nan negoshi den un forma mas eficiente y manera debe ser.

E curso ta consisti di e siguiente topico nan: (*) Create a Culture of Innovation, presenta door di Sr. Edward Erasmus. (*) Small Business Tax, presenta door di Señora Cindy Clark. (*) Developing Brand Awareness for Customer Satisfaction, presenta door di Sr. Neville Thode. (*) Leadership and Management, presenta door di Sr. Dave Martinus,

Empresario Prepara lo cuminsa dia 5 di september 2022 y ta consisti di 19 les (dos biaha pa siman, riba dialuna y diaranson). E curso lo termina 14 november 2022. Horario ta 7.00 pm pa 9.15 pm y pa e lesnan lo tin un schedule cu lo mester tene cuenta cune. Den e prome siman di october lo tin un siman di vakantie. Lo duna curso lo worde duna riba e plataforma di Microsoft Teams. Un sistema mas facil pa por participa na un curso via cas y mas trankilo, despues di un dia di trabao.

Curso “Empresario Prepara II” ta costa solamente 285 Florin. E ta un suma basta rasonabel pa por cubri cu gastonan pa paga nos docentenan. Maximo participacion ta conta pa completa e curso y na final di cada topico, e participante mester pasa cada examen cu exito pa logra e certificado.

Criteria pa atende curso “Empresario Prepara II”: Ta preferibel pa tin nivel di MAVO of ekivalente. Diploma no ta necesario. Mester tin conocemento di computer y di e plataforma Microsoft Teams. Conocemento basico di Papiamento, Hulandes y Ingles ta necesario.

Pa mas informacion y inscripcion por yama oficina di IDEA of email na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..