Den un rapport, PwC ta mustra cu Proyecto Secrets lo aporta gobierno un entrada di US$ 221 million

The content originally appeared on: Diario

Otmar Oduber, ex- minister di Infrastructura:

*Den un periodo di diez pa diesdos aña

ORANJESTAD (AAN) – E politico señor Otmar Oduber, den conferencia di prensa a sigui relata tocante su participacion den e esfuerzonan pa Hotel Secrets bin Aruba, specificamente na Distrito San Nicolas.

Tabata bao Gabinete Wever-Croes 1 cu el a haya e honor di carga e responsabilidad di ta Minister di Infrastructura, cu no a laga atras su empeño, di por carga e responsabilidad cu pa 40 aña a busca pa San Nicolas tin un hotel pa diversifica e economia di Pais Aruba, y particularmente San Nicolas, cu a haya e grupo Martinon cu ta un grupo cu tabata y ta serio.

“A percura cu tur e vergunningnan wordo haya, otorga, y lamentablemente ora di wak e infrastructura cu tin para, y cu por crea un cambio asina grandi pa e bida di pariba di nos isla, San Nicolas, Seroe Colorado, mi ta haya cu e no ta haya e atencion necesario for di gobierno na prome luga, y otro instancianan, pa para tras di e proyecto aki pa nos no bay haya un proyecto manera nos a mira den pasado den añanan 86-87 cu a keda para pa tanto aña, tempo di Beta y Plantation Bay, cu pa otro motibonan e tempo ey a keda como un ruina, y pa evita cu algo asina por tuma lugar, aki na San Nicolas”, e ex-mandatario a subraya.

Oduber kier a laga bon cla cu e hotel aki no a wordo busca pasobra tabata kier haci un promesa politico na e pueblo di San Nicolas.

“Mi mes persona tabata tin e honor di a traha dos rapport, hunto cu Aruba Investment Bank. Un tabata yama ‘Crossing the Bridge’ y e otro tabata ‘Second Tourism & Capital of Aruba, Cultural Heritage Capital of Aruba’, na unda AIB a haci un estudio completo, na momento cu pa casualidad ayera, pero siete aña pasa, a cuminza cu e proyecto di Murals na San Nicolas.

E proyecto cu awe ta wordo carga, naturalmente, pa un cantidad di artista internacional, pa haci di San Nicolas un atraccion turistico. Pero tambe, fuera di Aruba, AIB a haci un rapport e tempo ey di con nos por desaroya e area di San Nicolas. Nos a engage e tempo ey Price Waterhouse Coopers, cu lamentablemente poco hende sa di e rapport aki, na unda PwC ta bisa cu e hotel aki lo crea pa Aruba un impacto directo y indirecto, di 1.5 billion dollar den un trayecto di diez aña.

“Esaki no ta un politico ta bisa, no ta un persona cu ta para pa e hotel aki, cu ta bay nifica un cambio enorme, pa e bida di esnan cu ta biba den e area aki di nos Isla, pero ta papiando di un impacto inmenso pa e entrada di Pais Aruba. Y djis nos ta wak na impuestonan di 1.5 billion dollar aki pa e proximo diez añanan kico e ta nifica pa e economia di Aruba. E mes PwC ta mustra cu 221 million dollar lo drenta den caha di gobierno door di e proyecto aki, pa un periodo di 10 pa 12 aña”, Otmar Oduber a subraya.

galleryDen un rapport, PwC ta mustra cu Proyecto Secrets lo aporta gobierno/gallery