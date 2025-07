Den Sindicalismo e codigo di ‘Bon Gobernacion’ tambe ta conta

This content originally appeared on Diario Online

Gregorio Wolff y Michiel Croes di C.A.P.A.

No por kere cu bo ta keda lider “forever”

ORANJESTAD (AAN): Den sindicalismo tambe ta existi e codigo di bon gobernacion y cual mester ta na analogia di e pensamento den mundo politico, con e gobernante ta eherce su trabao ariba tereno politico den e mihor forma y tene cuenta cu reglanan democratico y otro reglanan di di decencia. Esey ta loke Gregorio Wolff y Michiel Croes di C.A.P.A. a comenta.

Nan ta bisa cu e codigo aki igualmente mester conta pa e lider sindical ora e ta eherce su funcion como lider. E funcionamento di e lider sindical mester ta na interes di e miembronan, di e clase trahador y di pueblo en general.

SEPPA tin su meta pa salbaguardia y promove e interes di su miembronan y nan famia. Tambe pa desplega=pone den practica e actividadnan economico, politico, social y cultural di su miembronan en particular y di e clase trahador en general.

Esaki cu e anhelo pa yega na bienestar total di su miembronan y logra e unidad bao su miembronan

Esnan di CAPA ta splica cu dirigentenan di SEPPA no ta cumpliendo cu e codigo di bon Gobernacion/Administracion. E bon Gobernacion/Administracion ta nifica cu lidernan mester respeta e constitucion=statutonan di SEPPA.

Pa loke ta democracia sindical, primordialmente mester respeta loke e statutonan di su sindicato ta bisa, acerca tin otro reglanan, laga nos yama nan e reglanan di decencia esta duna informacionnan corecto y completo, ora di eleccion. Democracia no ta algo opcional cu e aña aki o aki 3 aña ta cumpli cu ne y otro biahanan no. Pakico, pasobra democracia ta e fundeshi di nos estado di derecho social.

Statutonan di SEPPA: Segun e grupo, den Sindicato SEPPA, articulonan 10 y 15 ta papia bon cla ki ora y con ta tene eleccionnan.

E statutonan ta bisa cu cada 3 aña ariba e ultimo dia di e congreso anual ta tene e eleccionnan. Ora bo lesa e declaracion di sra M Brito pa loke ta e eleccion di 11 di juli 2025, e ta bisa cu ta congreso/delegadonan a pidi pa tene eleccion pa directiva. Pues sra Brito ta bay contra e constitucion di SEPPA, no ta aplica e statutonan di SEPPA cualnan ta dicta con y ki ora, e eleccion ta tuma lugar. E posicion di delegadonan ta di comprende. Nan sa cu no tin directiva y hopi tempo no a tene eleccion, pesey nan peticion pa tene eleccion, pero esaki mester ta di acuerdo cu statutonan, no opcional manera por lesa for di declaracionnan di M. Brito, secretario general, kende ta kere cu e por hacie na un otro forma. E conclusion cu tur miembro mester saca ta, cu e eleccion di directiva SEPPA di 11 juli 2025 ta ilegal.

Siguiendo e statutonan y revistanan di fin di aña di SEPPA, claramente tur hende ta conclui cu for di e congreso anual di 2013 no a tene eleccion mas den SEPPA.

Awor ora analisa e posicion di M Brito cu tin 25 aña como e líder maximo di SEPPA, No por. Un reaccion hopi tendí e ultimo tempo ta, cu e señora aki ta kere cu su interpretacion di su eleccion como Secretario General di 12 aña pasa, ta “forever”.

Directiva su control: Nan ta splica cu den SEPPA, Directiva mester controla e maneho di Comite Ehecutivo.

Otro asunto cu miembronan mester cay ariba dje ta e trabaonan di directiva y di Comite ehecutivo. Nos por bisa cu for di 5 februari 2010, SEPPA tin un structura profesional, unda tin un distincion=diferencia entre Directiva y Comite Ehecutivo. Sigur pa loke ta e trabaonan cu cada organo mester cumpli cu nan. Dos organonan apart di otro. Den cierto sentido manera nos conoce na casi tur pais di mundo , esta un gobierno cu su ministronan kendenan ta ehecuta e trabaonan pa goberna y un parlamento pa controla e gobernacion y acerca traha leynan.

Den SEPPA esencialmente e ta igualito. Comite Ehecutivo cu ta haci e trabaonan manera reuni cu otro instancianan, negocia condicionnan di trabao pa su miembronan, atende asunto di miembronan y ehecuta otro trabaonan cu tin di haber cu e miembronan, importante ta pa duna informacion na miembronan, tambe e maneho financiero di e sindicato ta den man di e Comite ehecutivo.

E directiva di SEPPA, segun articulo 19, ta controla e maneho hiba door di e Comite Ehecutivo, special acento ta worde duna na e control ariba e maneho financiero hiba door di Comite Ehecutivo. Pa na final duna Decharge na Comite Ehecutivo, cual ta aproba y kita e responsabilidad di e maneho financiero hiba door di e Tesorero y Secretario General.

Si no tin directiva no tin decharge duna, “mas claro no canta un gayo”, pues e Tesorero y Secretario General ta keda responsable y mester duna cuenta.