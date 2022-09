Den ‘Nota di fin di aña’ a señala cu economia di Aruba a realisa mihor cu a anticipa

The content originally appeared on: Diario

Parlamentario Christiaans-Yarzagaray (MEP):

ORANJESTAD (AAN): Siman pasa Parlamento di Aruba a ricibi diferente documento relata na e area financiero di parti di Gobierno. Ta trata aki di un Nota di fin di aña (Najaarsnota) cu ta parti di e ciclo presupuestario 2022 anticipando pa presupuesto supletorio yega Parlamento.

Najaarsnota 2022 ta refleha cambionan cu ta premira cu mester tuma lugar basa riba gasto y entrada den presupuesto cu Parlamento a aproba na april ultimo. Tambe Parlamento a ricibi URK2 pa 2022, cu ta e Uitvoeringsrapportage kwartaal 2 di 2022 cu ta tambe un refleho di administracion financiero di pais Aruba cu ta un manera pa brinda informacion y responsabilisacion na tanto Parlamento di Aruba, Ministerraad como CAft.

Tambe dia 1 di september Parlamento a ricibi Presupuesto 2023 cumpliendo asina cu e proceso legal y fecha stipula pa ley.

Parlamentario Setty Christiaans-Yarzagaray kier a duna palabra di elogio na Gabinete Wever-Croes II no solamente pa entrega presupuesto despues di 15 aña conforme e fecha stipula pa ley, si no tambe pa entrega un presupuesto cu solamente 25 miyon na deficit despues di apenas 3 aña cu Pandemia di Covid a impacta Aruba y mundo henter.

Den Najaarsnota a señala cu economia di Aruba a realisa mihor cu a anticipa. Pronostico economico ta basa riba calculacion realisa pa Departamento Asuntonan Economico (DEAZHI). E prome pronostico a tuma lugar prome na October 2021 unda cu a calcula cu economia lo crece cu 7.9%. Najaarsnota tin un update riba pronostico door di DEAZHI na juni 2022 na unda a calcula cu economia di Aruba lo crece cu 8.8% cu ta significa un mehoracion di casi 1% nominal.

E crecemento premira aki ta mas tanto door di mehoracion den inversionnan priva unda ta premira un crecemento di 30.1% (95.1% nivel 2019) y tambe un mehoracion significante den sector turistico pa 2022 cu ta yegando nivel di 109.8% di 2019. Mester menciona cu ainda economia den su totalidad no a yega nivel di 2019 mirando cu ta premira cu 2022 lo cera na 96.5% di 2019, pues ainda no e nivel di 2019 pero no falta mucho mas.

Mirando cu ta anticipa un miho resultado den economia, esaki ta conduci na poco mas entrada pa pais Aruba (47.1 miyon) y consecuentemente un reduccion den e deficit calcula mirando cu gastonan tambe ta bay experencia un caida leve di casi 16.6 miyon. Ta premira cu deficit lo tin un caida di casi 80 miyon florin yegando 148.2 miyon florin. Esaki despues cu na 2020 a registra un deficit di 1,028.8 miyon y na 2021 un dificit di 585.5 miyon florin a consecuencia di efecto di Covid.

Un bon noticia cu ohala cu Dios duna miho resultado cu anticipa pa 2023, ta cu segun presupuesto presenta, ta premira cu e deficit lo resulta den 25 miyon florin cu ta un mehoracion significante y cu hopi esfuerso di parti di gobierno pa 2023. Ta aplaudi cu tanto Gabinete Wever-Croes I y II ta proyecta su entradanan conservativamente cu e speransa cu e resultado por resulta miho cu anticipa.

E postura conservativo aki por genera meevallers cu na final por resulta cu deficit ta baha of hasta resulta den surplus pa 2023.

Na final, segun Parlamentario Yarzagaray, ta miho un postura pa entrega presupuesto mas realistico posibel basa riba scenarionan conservativo enbes di proyecta crecemento drastico y porta irealistico djis pa mustra entradanan mas halto pa asina gasta mas placa cu ta wordo genera. Pakico? Paso si proyecta entrada mas halto eora por gasta mas placa y crea mas debe, manera tabata e tendencia di Gobiernonan di Mike Eman I y II y motibo principal pakico awe Aruba tin un CAft.





Ta di elogia esfuersonan di Gabinete Wever-Croes, cu no tabata tin’e facil pa Goberna despues di AVP cu a subi debe di Aruba di 40.3% di debe na GDP na 2008 pa 75.8% na 2017 (CBA), despues di pa mal maneho financiero di AVP Aruba a mester a acepta normanan di LAft, despues di deal cu e impacto drastico door di Pandemia di Covid cu despues di mas di 100 aña mundo no a experencia, despues cu mester a presta suma substancial di Hulanda pa sostene e pueblo pa e pais no cay den otro door di efecto riba economia y sector laboral y mas recien, desde e guera entre Rusia y Ukraina cu tin efecto drastico riba mundo di energia y prijs di gasolin, riba scarcedad di producto di alimentacion, riba mundo di transporte y tambe riba e efecto inflatorio di prijs di productonan.

Pa por produci un deficit di apenas 25 miyon den 2023 despues di asina tanto efecto negativo ta producto di trabounan duro, serio y cu curashi.

Pa esaki mester gradici y aplaudi esfuersonan di Minster President, sra. Evelyn Wever-Croes, Minsiter di Finansas, Xiomara Maduro, ful gabinete Wever-Croes pero tambe tur profesional cu ta traha cu alma y cuerpo pa di nan banda tambe yuda Aruba sali di e situacion causa pa e pandemia y tur otro factor menciona cu Aruba ta aden.