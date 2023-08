Den hopi bario na Aruba e terenonan bashi yena cu sushi ta pesta di djaca y raton

The content originally appeared on: Diario

​

Nan ta transmiti malesa, manera Salmonella

ORANJESTAD (AAN) – Diferente hende cu tin e negoshi di haci terenonan limpi usando chubato, ta keda sorprendi di mira e cantidad di djaca y raton, cu nan ta haya y cu ora e terenonan ta wordo “rosa” di e sushedad cu hendenan ta benta ariba, ta bira loco y core den tur direccion, y incluso ta drenta un of mas cas den e vecindario. Esaki ta sosode na tur bario cu nan ta wordo yama door di e problema, y tin habitantenan cu ta pagando pa e trabao aki, riba terenonan bashi cu ningun hende sa si ta di gobierno of tin propietario.

Un situacion hopi serio cu ohala gobierno, Departamento di Higiene di DVG, tene cuenta cune.

DIARIO no solamente a papia cu hende cu ta haci e trabao aki cu chubato sino cu un par di doño di pest control cu ta splica cu raton y djaca no a bestianan cu ta bay of ta muri cu ningun spuit, solamente cu veneno. Pero tin biaha nan ta bira immune na veneno y hasta ta pasa riba trampa sin cay den dje. Maske cu e animalnan aki ta chikito (raton pasobra tin djaca masha grandi mes) por parce inofensivo na simple bista, e realidad ta hopi diferente.

E djaca y ratonnan no solamente por causa daño den un hogar, oficina, almacen, of den e structuranan di cas (manera rand di bentana y porta, of ta roe zapato y paña, etc), nan por causa problemanan grave di salud di hende. Nan ta transmisor di salmonella, malesa di Weil (Leptospirosis) of hantavirus, cu ta un par di e hopi malesa cu nan ta transmiti. Den un siguiente articulo, DIARIO lo menciona con e animalnan aki ta transmiti malesa.