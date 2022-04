Del is weg van Laury

18/04/2022 16:07

Shanavon Arsomedjo

Del en Laury hebben samengewerkt aan M’angai.

Foto: privecollectie



PARAMARIBO –

Del is weg van zangeres Laury. Hij vindt haar zeer getalenteerd en dat ze een heel mooie stem heeft. Dat zij desondanks heel nederig is, vindt hij bijzonder.

Del leerde Laury kennen toen hij bij artiest en producent Gillio

was voor een muziekopname. De zangeres was een muziekproject van

zichzelf aan het beluisteren. “Ik hoorde haar stem en was gelijk

verkocht. We hebben toen besloten om te werken aan een project,

voordat zij terug zou keren.” Laury woont in Frankrijk.

Samen hebben de twee gewerkt aan ‘M’angai’ (‘jij en ik’). Het

nummer gaat over de liefde; twee mensen die elkaar aanmoedigen om

niet te kijken en of te luisteren naar het negatieve om zich heen,

maar om hoe dan ook van elkaar te blijven houden. In het nummer

zingt Del in het Surinaams en Aucaans, terwijl Laury laat horen dat

zij de Franse taal machtig is.

Op de vraag of ‘M’angai’ net als ‘Motivatie’ een grote hit gaat

worden, zegt Del dat voor hem succes relatief is. “Voor mij is het

al een succes, wanneer ik mijn project heb afgerond om te releasen.

Als dit nummer ook geweldige cijfers zal behalen, kan alleen God

bepalen. Ik doe mijn best en God doet de rest.”

Dat ‘Motivatie’ een hit is, kan Del niet ontkennen. Hij wist

voor zichzelf dat het een heel goede song is, maar hij had niet

verwacht dat het qua cijfers zoveel succes zou boeken. Daar is de

artiest in ieder geval dankbaar voor. Intussen gaat hij samen met

zijn team door met het maken van muziek. “Wanneer en waarover mijn

nieuwe nummer zal gaan, mag ik nog niet verklappen”, zegt Del

geheimzinnig.

