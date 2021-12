Deken van advocaten: ‘Waardering benedenmaats’

30/12/2021 10:03 – Van onze redactie

Samantha Gadjradj drong er woensdag weer op aan de financi?le waardering van de totale rechterlijke macht te verhogen. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – Samantha Gadjradj, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, blijft erbij dat de financi?le en rechtspositionele waardering voor de rechter, de vervolgingsambtenaar en de advocaat “benedenmaats” is. Dat zei ze woensdag bij de installatie van Sieglien Kasanpawiro-Sewdien tot lid plaatsvervanger van het Hof van Justitie (HvJ).

Gadjradj zei via de media te hebben vernomen dat er kritiek is bij het verzoek tot verhoging van de schadeloosstellingen van de rechterlijke macht. “Dat noopt mij dan direct de volgende vraag te stellen aan beleidsmakers: wat kost recht?” Het recht dient volgens haar vrijelijk te worden uitgesproken. “Die vrijelijkheid koppelt men meestal aan politieke onafhankelijkheid, corruptiebestrijding en sense of mind. Maar wanneer het recht wordt beoefend en aansluitend moet worden uitgesproken, dient men te beseffen dat dit in alle rust, ongehaast en zonder druk, stress of spanning dient te geschieden. Momenteel is dit niet het geval.”

Alle beroepsgroepen zijn onderbemand en overbelast, aldus Gadjradj. “Dat daartegenover nota bene een onderbetaling aan gekoppeld is, maakt het beroep van een rechter of een vervolgingsambtenaar als maar onaantrekkelijker. Deze financi?le onaantrekkelijkheid kan ertoe leiden dat steeds minder mensen zich aanmelden voor deze beroepsgroepen”, waarschuwde de deken. Rechters, officieren van justitie en advocaten worden volgens haar steeds gedreven door hun innerlijke drang om het recht te beoefenen en te bedwingen. “Vandaar dat het een officium noble is”.

Echter, door de overbelasting kunnen ze steeds minder publiceren of promoveren wat hun persoonlijke groei belemmert en leidt tot een langzame carri?redood, gaf ze mee. Mensen in de samenleving die vinden dat deze beroepsgroepen veel verdienen, daagde ze uit dat te bewijzen. “Zoniet dienen zij hun mond te houden. Niemand is gebaat met stemmingmakerij.” Gadjradj deed het verzoek aan de beleidsmakers om de aangevraagde verhogingen spoedig door te voeren. “Tra fasi no de!” De Sova kijkt eveneens uit naar een spoedige realisatie van de financi?le verzelfstandiging van de rechterlijke macht wat ertoe zal leiden dat conform de scheiding der machten ook op financieel gebied zij haar zuivere onafhankelijkheid zal bereiken.

