Degelijk subsidiebeleid voor nationale welvaartsverbetering

18/04/2022 10:01

De redactie van DWT Publishing NV stelt lezers in de gelegenheid stukken in te zenden ter publicatie. In principe worden alle ingezonden artikelen opgenomen, tenzij de inhoud daarvan schadelijk, kwetsend of beledigend is voor derden. Stukken die worden geplaatst komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de mening van DWT Publishing NV. De redactie behoudt het recht om stukken niet te plaatsen, in te korten of te redigeren zonder dat die uit de context worden gehaald.



INGEZONDEN –

Het huidige kabinet zal het subsidiebeleid drastisch moeten ombuigen om verdere verspilling en verprutsing van de schaarse staatsmiddelen tot staan te brengen. Daarbij zal moeten worden overgestapt van object- naar subjectsubsidie. De quasi collectieve goederen die daarbij moeten worden geidentificeerd zijn elektriciteit, leidingwater, telecommunicatie en brandstof.

De regering moet ter zake deskundigen erop loslaten om een

degelijk beleid op dit stuk te formuleren en te implementeren. Elke

samenleving in de wereld bestaat uit economische potentiele

elementen die de lasten kunnen dragen en daarnaast zijn er ook

sociaal zwakkeren die door dezelfde samenleving moeten worden

beschermd.

Het gangbare systeem waarbij de overheid de genoemde producten

middels objectsubsidie bereikbaar probeert te houden voor de totale

samenleving is totaal misplaatst, inefficient en bedrijfseconomisch

absoluut niet verantwoord.

Er zal een filtersysteem moeten worden ontwikkeld en ingebouwd

waarbij de financieel bredere schouders uit de samenleving eruit

moeten worden gelicht. Die zijn dan in staat om het werkelijke

verbruikstarief te betalen zonder dat hun koopkracht

achteruitgaat.

Die andere groep, bestaande uit lage inkomensklasse,

seniorenburgers, mensen met een beperking en de andere sociaal

zwakkeren, zullen dan naar gelang hun financiele draagkracht in

aanmerking voor een subjectsubsidie moeten komen om te kunnen

betalen voor aan hun geleverde diensten.

Voor de economie van het land is het van belang dat eenieder op

een redelijke manier kan deelnemen aan het economische verkeer. De

overheid is ook een element in het economische verkeer van een land

en die moet op een verantwoorde manier haar rol vervullen anders

zullen er elders tekorten ontstaan en dat zal dan weer gevolgen

hebben. De overheid moet dus dat gedeelte subsidieren dat niet in

staat is om het hoofd boven water te houden.

Het besluit dat onlangs door de overheid is genomen om de

seniorenburgers die geen pensioen ontvangen te subsidieren met een

bedrag van SRD 1.000 en groepen die pensioen ontvangen met SRD 750

en 500 tegemoet te komen naar gelang de hoogte van hun pensioen,

kan als een stap in de goede richting worden gekwalificeerd.

Echter, er moet nog wat exercitie worden gepleegd om een gebaar

te maken naar de andere sociale groepen. De nationale economie kan

niet gezond worden gemaakt als er niet wordt gekeken naar de zwakke

schakels in de samenleving. Want precies vanuit die hoek moet de

stabiliteit komen om door te werken naar de maatschappij als

geheel.

De eisen en standaarden waarmee het Internationaal Monetair

Fonds (IMF) op de proppen komt, moeten dus door de beleidsmakers en

de onderhandelaars van Suriname in New York goed worden getoetst

aan het draagvlak binnen de Surinaamse samenleving. Van Surinaamse

zijde uit kan er ook een gemodificeerd bod, naar de Surinaamse

realiteit, op tafel worden gelegd.

Ettire Patra







