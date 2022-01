Defensie bewust ‘stil’ over wapendiefstal bij Bouterse

03/01/2022 14:52 – Van onze redactie

Foto ter illustratie. Foto: Pixabay

PARAMARIBO – Het ministerie van Defensie kan geen mededelingen doen over een lopend onderzoek of een al ingestelde vervolging. Daarom blijft Defensie bewust stil over de gestolen wapens en munitie van het Nationaal Leger uit de wapenkamer van ex-president Desi Bouterse. “Daar kan de uitvoerende macht zich niet mee inlaten om het belang niet te schaden”, zegt defensieminister Krishna Mathoera in een persbericht.

“Inlichtingen en informatie die kunnen leiden tot oplossing van de zaak of tot het vinden van de wapens worden doorgeleid naar het team”, aldus de bewindsvrouw. In juni vorig jaar werden bij Bouterse thuis gestolen 25 AK-47-geweren (kalasjnikovs), drie Steyr-geweren, twee zware machinegeweren, twee granaatwerpers, een mitrailleur, vijf karabijnen, zes Taurus-pistolen en een Browning-pistool.

Een speciaal team, bestaande uit politieambtenaren en leden van de militaire politie onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM), is belast met dit onderzoek. Mathoera benadrukt dat het volgens de Vuurwapenwet verboden is een vuurwapen in bezit te hebben zonder daartoe bevoegd te zijn. Dat geldt ook voor handgranaten.

“Wapens in handen van personen, die daartoe niet gerechtigd zijn, vormen een ernstig gevaar voor de veiligheid. Alle opsporingsambtenaren hebben de plicht om illegale wapens op te sporen, maar ook elke burger heeft er belang bij om hieraan bij te dragen”, aldus Defensie.

De minister roept een ieder op om elke informatie over de gestolen wapens of welk ander illegaal wapen direct te melden bij opsporingsambtenaren en of het OM. Ze benadrukt dat de regels en procedures met betrekking tot wapens van het Nationaal leger zijn aangescherpt. Alle wapens en munitie die nog overgebleven waren in de wapenkamer van de ex-president zijn enkele maanden terug al opgehaald door de Militaire Politie.

