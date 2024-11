Defensa di Otmar Oduber lo presenta diabierna den Corte

This content originally appeared on Diario Online

Sentencia no ta cla ainda:

*Fiscal ta pidi 3 aña di prison y 6 aña sin derecho politico

ORANJESTAD (AAN): Dialuna mainta te atardi, e dos Fiscalnan di Ministerio Publico a presenta nan rekisitorio den e caso Flamingo cu e sospechosonan Otmar Oduber, Jeandrick Oduber, Eisia Esser, Richinella Wever, Laurence Phillips.

CASO NO TA PERSECUSION POLITICO

E dos Fiscalnan a presenta un rekisitorio di 70 pagina. Nan a parti e rekisitorio den dos pida. Promer un Fiscal a papia y despues e otro. Fiscal a bisa cu no ta promer caso cu Ministerio Publico ta cuminsa contra corupcion di ministernan.

Fiscal a enfatisa cu pais Aruba su Gobierno no ta solamente pa esnan den e partido of esnan liga cu e partido. Comunidad tin derecho cu ta haci investigacion y castigo esnan culpabel di corupcion.

Fiscal a bisa cu esaki no ta un proceso politico. Cada vez por scucha cu ta acusa Ministerio Publico do ta haci persecusion politico. Ministerio Publico ta enfatisa cu e ta independiente y no ta laga su mes wordo influencia door di Gobierno of politico. Fiscal a bisa cu Otmar Oduber a haci expresionnan contra Ministerio Publico pero no ta reacciona.

Den Corte ta presenta acusacionnan. A cuminsa haci investigacion a base di informacionnan cu a haya na BCI (Bureau Criminele Informatie) contra Oduber pa labamento di placa y pasamento di tereno. A scucha combersacionnan y asina a haya mas indicacionnan cu tin mas delitonan. A bin cu caso Flamingo caminda Fiscal ta mustra cu Otmar a abusa di su funcion como minister. A duna trabao na su hendenan y tambe a duna tereno.

CASO TERENONAN MALMOK

Fiscal ta haya cu Otmar a malversa Gobierno y Wever a falsifica carta y ta complice di malversacion. Wever a bisa cu el a traha riba instruccion di minister Otmar Oduber. Wever a bisa cu Otmar a bin cu cambionan den maneho pa tereno. Na opinion di Fiscal, en realidad tur cos a keda mesun cos. Esnan liga na partido ta wordo yuda. Apesar cu tabata bisa cu nada no ta cay mas bou di minister sino via DIP, tog e minister Otmar Oduber tabata tuma decisionnan. Fiscal a mustra cu na Malmok, na 2016 e homber G. a pidi tereno.

Na April 2019 el a haya reserva di un tereno na Malmok. Na 2020, G. ta wordo bisa cu e no ta haya e tereno mas. Wever a bisa Otmar cu G. a cana henter e proceso. Otmar a bisa Wever cu e tereno ta bay pa dama P.C. April 2014, e homber F. a haci peticion pa tereno na Paradera. Wever a manda potret via cellular pa Otmar. F. a pidi su amigo M. pa e haya tereno. Asina ta cu M. a logra haya tereno pa P.C. y tambe F. Hecho ta cu 1 aña despues F. a presenta garantia di banco siendo cu un di e condicionnan ta cu mester presenta carta di banco manera haya tereno. Nan a haya tereno reserva sin a sigui e procedura di DIP.

Fiscal a mustra cu M. a invita Otmar pa casamento di dje cu dama P.C. na Colombia. Mientras cu M. y Otmar tabata na Colombia, e terenonan a keda reserva. Fiscal ta haya cu no tabatin transparencia manera Otmar a bisa. Tur cos mester bay via Otmar y ta laga mustra cu tur cos a bay via DIP.

Fiscal ta haya cu aki por papia di mal uso di funcion di Wever y Otmar. E ta haya cu Wever a falsifica carta relaciona cu tereno cu G. tabatin reserva. Wever tabata sa cu e carta tabata falsifica.

AMBTENAAR FANTASMA

Fiscal a mustra cu despues cu Marisol Tromp a papia cu Landsrecherche, a cuminsa cu investigacion riba Phillips y Tiel, Hans Geerman. Fiscal ta haya cu Phillips y Jeandrick a malversa Gobierno.

Fiscal ta haya cu e metemento di Minister pa pone e personal cu e kier, ta un procedura no corecto. Mester trata tur hende igual y no duna preferencia riba otro.

ESSER Y OTMAR A WORDO CUMPRA

Den caso Esser, Fiscal ta mustra cuanto hende a wordo beneficia door di Esser y Otmar. Esser a bisa cu a yuda mas cu 600 hende. Esser tabata e persona di contacto pa Otmar. Otmar tabata selecta esnan cu a yuda den campaña pa duna preferencia. Otmar ta menos dispuesto pa yuda un votador di AVP. For di whatsapp a constata esaki. E tabata pone su hendenan di campaña na DIP, DOW y Serlimar.

Na Serlimar, apesar cu tin palabracion cu ta Serlimar mes ta busca trahador, Otmar tabata hinca su hendenan. Esser tabata yuda cu carta di solicitud na Serlimar y Otmar tabata tuma decision. Fiscal a menciona diferente persona cu Otmar a laga haya trabao na Serlimar. Tin un cantidad di whatsapp di combersacionnan entre e personanan y Esser.

NOMBRAMENTO POLITICO

Fiscal a menciona cu Wever a haya nombracion politico door di Otmar na DIP. E director di DIP ta confirma esaki. Tambe mas persona a wordo nombra asina na DIP. Tin mas hende a bisa cu tin nombramentonan politico door di Otmar na DIP.

Fiscal ta considera Esser y Otmar a wordo cumpra den forma pasivo door di e campañadornan cu Otmar a priminti di yuda y laga nan haya trabao. Fiscal ta haya cu Otmar tabata abusa di su funcion.

Fiscal a menciona cu Vito Croes a cumpra Esser door di paga pa school di su yiu. El a menciona cu tin combersacion di Vito Croes y Esser mustrando cu el a laga atras envelop cu mas placa cu normal pa Esser. Na opinion di Fiscal, tin mas pagonan cu Vito Croes a haci na Esser. Na opinion di Fiscal, Vito Croes tabata kier pa regla un tereno relaciona cu un proyecto na DIP. Esser tabata tuma contacto cu Otmar y e hefe na DIP pa duna preferencia na proyecto di Vito. Fiscal a bisa cu a persigui Vito Croes pero a yega na un areglo di transaccion.





CASTIGO

Fiscal ta haya cu den e caso aki por mira con corupcion ta tuma lugar. Esaki ta alarmante. Esser y Otmar a hiba politica pa yuda otronan cu a yuda den campaña. Esaki no ta politica sino corupcion. Fiscal ta haya cu mester manda un señal bon cla den comunidad cu no ta permiti abuso di funcion.

Fiscal ta haya Jeandrick culpabel di malversacion door di tuma Tiel y lag’e traha. El a exigi un multa di 25 mil florin of 1 aña sera den prison. Tambe Fiscal a exigi 180 ora di trabao pa comunidad y si no haci esaki e lo mester bay 90 dia sera.

Fiscal ta haya cu Phillips a gana 100 mil florin di Gobierno door di no traha. El a exigi 6 luna di prison pa Phillips.

Fiscal ta haya cu Wever a abusa di su funcion y a falsifica cartanan. Fiscal a exigi 240 ora di trabao pa comunidad y si e no hacie e mester bay 120 dia sera. Tambe Fiscal a exigi 6 luna di prison condicional cu 3 aña di prueba.

Fiscal ta haya cu Esser tabata e persona di confianza di Otmar. El a exigi 18 luna di prison pa Esser.

Fiscal ta haya cu Otmar Oduber tabata e minister cu a abusa di su poder. Fiscal a exigi 3 aña di prison y pa 6 aña largo Otmar no por postula su mes como politico.

Diabierna awor ta turno di e abogadonan pa hiba nan defensa.