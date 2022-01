Decoraties bij 73-jarig bestaan VHP

16/01/2022 08:19

Oud vicepresident en ex-ondervoorzitter van de VHP Jules Ajodhia (r) kreeg de onderscheiding Drager van het Grootlint in de Ere-Orde van de Gele Ster. Foto: CDS

PARAMARIBO – Een groep van 31 personen is zaterdag in verband met het 73-jarig bestaan van de politieke partij VHP voorgedragen en gedecoreerd door president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd zei dat de gedecoreerden blijk hebben gegeven van jarenlange bijzondere verdiensten aan de VHP alsook aan land en volk. “Met enorme gedrevenheid, ijver, trouw en doorzettingsvermogen zet u zich in voor de partij.”

Hij voegde eraan toe dat de gedecoreerden een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling en de bestaansgeschiedenis van de partij. “Uw bijdrage aan de VHP, land en volk is van grote waarde en kenmerkt zich door loyaliteit, beschikbaarheid en betrokkenheid”, ging hij verder. “Het is alom bekend dat velen onder u zich ook onvermoeibaar inzetten op sociaal maatschappelijk gebied.”

Volgens Santhokhi verdient deze positieve ontwikkeling navolging. Hij zegt dat personen die zich op uitzonderlijke wijze toegewijd en liefdevol dienstbaar hebben gemaakt voor land en volk gewaardeerd moeten worden. “Met de onderscheidingen en ere-orden wordt tot uitdrukking gebracht uw bijzondere ijver en trouw bij het vervullen van uw plichten op diverse niveaus binnen de organisatie, maar ook daarbuiten.” Hij sprak zijn felicitatie uit aan de VHP, bestuur en alle structuren van de partij met de bijzondere dag.

Voormalig vicepresident en ondervoorzitter Jules Ajodhia kreeg de onderscheiding Drager van het Grootlint in de Ere-Orde van de Gele Ster en noemde het decoratiemoment een zeer bijzondere aangelegenheid. “Wij moeten dit zien als uitverkorenen uit het bestand van duizenden VHP’ers, die 73 jaar lang hun krachten aan de partij hebben gegeven.” Volgens Ajodhia is de rol die de partij speelt in de politieke maatschappelijke carri?re van de persoon onvoorstelbaar.

Hij memoreerde in zijn toespraak in het bijzonder de gewezen ondervoorzitters die een enorme bijdrage hebben geleverd aan de partij, te weten Rajen Nannan Panday en Alwin Mungra. De door de partij voorgedragen groep personen voor decoratie is veel groter. De Adviescommissie Surinaamse Onderscheidingen heeft echter geadviseerd de onderscheidingsmomenten gefaseerd uit te voeren, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

