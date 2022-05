De TikTok-juf van de staartdelingen

04/05/2022 10:01

Sharon Singh

Juf Nancy (r) helpt een leerling in de klas met zijn rekenopdrachten. Nancy Tjen-A-Tek-Wijnaldum werd een instant hit op TikTok met de eenvoudige manier waarop ze onder meer de staartdeling uitlegt.

PARAMARIBO –

Nancy Tjen-A-Tak-Wijnaldum staat al twee jaar op social media bekend als de TikTok-juf, een bijnaam die ze kreeg door haar filmpjes op het onlineplatform TikTok. Een waar ze op Hindostaanse muziek danst ging viraal en werd door iemand gestuurd naar het televisiestation Trishul. Sindsdien steeg haar populariteit.

Maar ze is ook buiten ‘s landsgrenzen bekend nadat ze enkele

maanden geleden werd omgedoopt tot ‘Juf van de staartdelingen’. Het

filmpje is meer dan honderdduizend keer bekeken en ontlokte zelfs

in Nederland reacties. Juf Nancy staat al 24 jaar voor de klas, de

meeste jaren in district Saramacca.

Haar vader was hoofdinspecteur en werd regelmatig gedetacheerd.

Haar moeder was leerkracht. In Saramacca hebben haar ouders het

langst gewoond, tien jaar. Op een gegeven moment verhuisden ze naar

de stad, maar het district bleef aan hun dochter trekken. Hoewel ze

een huis in de stad heeft gebouwd en zelfs ook een jaar les heeft

gegeven, had ze heimwee en is ze toch het liefst in Saramacca. “Ik

geef nog steeds les daar, omdat ik me er thuis voel.”

Het viel haar op dat het gros van de leerlingen in Paramaribo

bijlessen volgde. “Het is een soort traditie in de stad. Ik was dit

niet gewend in Saramacca; de kinderen daar gaan niet op bijles. De

afstanden zijn groot. Het is dus mijn verantwoordelijkheid om de

leerstof zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Bijlessen zijn naar

mijn mening een money making business.”

Juf Nancy verontschuldigt zich direct dat ze het zo cru moet

zeggen en benadrukt dat het niet alleen om geld draait. Zij levert

niet alleen ‘kritiek’, maar stelt ook een andere optie voor. In

Saramacca laat ze leerlingen die niet makkelijk mee kunnen, elke

dag om zeven uur ‘s morgens naar school komen en dan legt ze de

opdrachten nog eens uit. “Van de veertig leerlingen waren 39 over

(bevorderd, …red.). Heel wat hebben hun bijlessen

gelaten.”

Juf Nancy is een ‘hit’ op TikTok. Van haar leerlingen op school

leerde ze TikToks maken. “Ik hoorde dat ze ordinaire dansjes deden,

dus om te kijken wat ze deden, heb ik ze gevraagd om TikTok op mijn

telefoon te downloaden. Zo volgde ik ze af en toe en kon ze in de

goede banen leiden”, vertelt ze. Tijdens de lockdown als gevolg van

de Covid-19-pandemie verdiepte ze zich er verder in omdat ze een

bezigheid zocht. “Ik begon toen met het maken van TikToks.”

Na de video waarin ze op Hindostaanse muziek danst, maakte ze

zich onsterfelijk met het filmpje, waarin ze op eenvoudige manier

rekensommen, zoals staartdelingen, uitlegt. Haar liefde voor het

vak, straalt van de video af. Stap voor stap worden de handelingen

uitgelegd. Op zich is er niets verwonderlijk aan haar lesmethode,

ware het niet dat landelijk scholieren van de basisscholen moeite

hebben met rekenen.

Uit cijfers van 2012 tot en met 2018 blijkt dat het gemiddelde

cijfer voor rekenen landelijk vijf is en het toetscijfer tussen

vier en vijf ligt. Toen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en

Cultuur ook vernieuwde methodes introduceerde voor het oplossen van

onder meer staartdelingen, moesten niet alleen de leerkrachten de

nieuwe methode leren, ook de ouders.

Dit is dan ook de reden waarom het filmpje van juf Nancy viraal

ging. In logische volgorde legt ze uit, waardoor iedereen de opgave

meteen begrijpt. Tjen-A-Tak-Wijnaldum: “Het vak rekenen moet

eigenlijk helemaal geen probleem zijn op de lagere school. Als

leerkracht moet je de sommen bestuderen en ze je eigen maken.”

Vaak zijn er hiaten in de leerstof en als die niet weggewerkt

worden, zal het kind de stof niet begrijpen. “Kinderen moeten

rekenen leuk vinden en het is de taak van de leerkracht om daarvoor

te zorgen”, vindt juf Nancy. Omdat de opdrachten niet worden

begrepen, zeggen leerlingen vaak dat ze niet van rekenen houden.

“Ik zeg ze altijd: ‘Dat gaan we niet zeggen. Het is net een game,

wanneer je die speelt, wil je toch naar een hoger niveau en wat doe

je om dat te bereiken? Je zet alles op alles. Datzelfde

doorzettingsvermogen is ook bij rekenen nodig: hoe ga je het

probleem oplossen? Maar je moet wel elke dag oefenen!'”

